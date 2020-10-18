Рамзан Кадыров

Пресс-служба Президента России Во второй половине дня в пятницу 18-летний студент колледжа убил преподавателя колледжа, который показывал на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения мысли. Убийца при задержании был застрелен полицейскими в соседнем городе Эраньи

Фото: euronews / youtube.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об убийстве французского учителя, которому 18-летний беженец чеченского происхождения перерезал горло из-за демонстрации карикатур на пророка Мухаммеда, передает "Интерфакс".

"Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих. Забегая вперед, дабы французские следователи не добавили красок в версию "чеченского следа", подчеркну, что в Чеченской республике Анзоров побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет", - написал Кадыров в телеграм-канале.

"Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства", - говорится в сообщении в телеграм-канале Кадырова.

По его мнению, трагедия во Франции "заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям".

"Такие действия иначе как провокационными не назовешь. Мы прекрасно помним, какое возмущение вызвала публикация в журнале Charlie Hebdo у многих мусульман в мире. Как результат - нападение на редакцию и гибель многих людей", - отметил Кадыров.

"Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих", - говорится в сообщении Кадырова.

Во второй половине дня в пятницу 18-летний студент колледжа убил преподавателя колледжа, который показывал на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения мысли. Убийца при задержании был застрелен полицейскими в соседнем городе Эраньи.

Посольство России заявило, что не считает убийцу россиянином, так как подозреваемый жил во Франции с семьей последние 12 лет.

По предварительным данным, убийца готовился к преступлению. Он просил учеников колледжа показать ему преподавателя истории. Также в его телефоне нашли фотографию жертвы, сделанную до убийства, и текст искового заявления к профессору. Под стражей по этому делу находятся девять человек. Двое из них сами обратились в комиссариат, сообщив, что недавно у них были контакты с подозреваемым.