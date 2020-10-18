По данным Минобороны непризнанного Карабаха, Вооруженные силы Азербайджана утром в воскресенье перешли в наступление на южном направлении фронта

Фото: Artsakh Defense Army / twitter.com МИД Азербайджана также обвинил Армению в нарушении перемирия, заявив, что Баку оставляет за собой право на ответные меры для защиты гражданского населения

Фото: Azerbaijan MOD / twitter.com

По данным Минобороны непризнанного Карабаха, Вооруженные силы Азербайджана утром в воскресенье перешли в наступление на южном направлении фронта, сообщает "Интерфакс". "Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 7:20 (6:20 по московскому времени), с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище, граница с Ираном) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери, есть погибшие и раненые", - сообщило Минобороны Карабаха в воскресенье.

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в воскресенье еще о 40 погибших военных в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта. Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 673 военнослужащих армии обороны непризнанной республики.

По словам советника президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давида Бабаяна, основная цель азербайджанских ВС - водохранилище на реке Аракс, "которая удовлетворяет потребности Ирана". "Их цель - взять под своей контроль водохранилище, чтобы иметь влияние на Иран", - отметил Бабаян на брифинге в воскресенье.

"Все подобные действия пресекаются с нашей стороны жестким образом. Но, уверены, противник будет продолжать активные действия", - сказал он, выразив надежду, что перемирие сохранится.

Пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям НКР сообщила, что в населенных пунктах Карабаха ночь прошла спокойно, обстрелов со стороны Азербайджана не было.

Тем временем Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян написала в своем телеграм-канале, что азербайджанская сторона провела артиллерийский обстрел в северном направлении и ракетный обстрел в южном направлении.

МИД Азербайджана также обвинил Армению в нарушении перемирия, заявив, что Баку оставляет за собой право на ответные меры для защиты гражданского населения.

Азербайджан тоже обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Минобороны страны заявило, что ВС Армении нарушили новый режим гуманитарного прекращения огня, обстреляв из минометов и артиллерии окрестности города Джебраил, а также села этого района, расположенные вдоль реки Араз.

По сообщению Минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры. "ВС Азербайджана предпринимают соответствующие действия на выгодных рубежах, важных высотах и позициях на всей протяженности фронта", - отмечает Минобороны.

Гуманитарное перемирие начало действовать в полночь воскресенья по местному времени (в 23:00 субботы по Москве). Предыдущая попытка гуманитарного прекращения состоялась 10 октября и провалилась через пять минут после вступления в силу.

Video surveillance devices of the #Artsakh Defense Army recorded the exact location and time of how the #Azerbaijan'i Armed Forces launched an offensive in the direction of Artsakh positions in the early morning hours of October 18, violating the humanitarian truce. pic.twitter.com/WBkRInYyrw— Artsakh Defense Army (@Karabakh_MoD) October 18, 2020