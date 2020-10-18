Pixabay.com Во Франции задержали 31-летнего мужчину, который вчера вечером проник в Версальский дворец

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Во Франции задержали 31-летнего мужчину, который вчера вечером проник в Версальский дворец, пишет газета Le Figaro. В полиции изданию рассказали, что он приехал ко дворцу на такси. Водитель позвонил в полицию примерно в 22:30 по местному времени (21:30 по Москве) и сообщил, что пассажир "принимает себя за короля".

Позднее во дворце рассказали, что злоумышленник "был перехвачен после того, как разбил окно у входной двери, через которую можно попасть в нижнюю галерею". После этого полицейские наши мужчину и поместили его под стражу.

Представитель дворцово-паркового комплекса подчеркнул, что предметы мебели и коллекция дворца остались нетронутыми. Мужчина помещен под стражу.

Строительство Версальского дворца началось в XVII веке, во времена правления Людовика XIV. Версаль был главной резиденцией королей до Великой французской революции. В XIX веке он стал музеем. В общей сложности дворцово-парковый комплекс Версальского дворца занимает площадь свыше 800 гектаров.