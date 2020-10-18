В воскресенье в Минске проходит очередная акция оппозиции под названием "Партизанский марш".

Бронетехника, оснащенная системой так называемой мобильной баррикады для противодействия большим группам протестующих, выдвинулась в центр Минска, где проходит очередная массовая акция оппозиции, передает "Интерфакс".

Сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу колонне протестующих в начале Партизанского проспекта. Затем начались задержания. Силовики применили спецсредства.

Очевидцы рассказали агентству, что в направлении Партизанского проспекта проследовали три бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ-2) серого цвета. На них смонтированы металлические заградительные щиты системы "мобильной баррикады" и штурмового трапа "Рубеж". За БРДМ следом следовал милицейский внедорожник с колючей проволокой в прицепе.

Штурмовой заградительный комплекс "Рубеж" - белорусский специальный комплекс на автомобильном шасси, сочетающий функции заградительного комплекса (мобильной баррикады) и штурмового трапа. Активно применяется белорусскими силовиками для подавления массовых протестов в 2020 году.

Тем временем число задержанных в центре Минска на несанкционированной акции оппозиции составило не менее 50 человек.

По информации не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в столице на акциях задержано три человека, включая журналиста газеты "Белорусы и рынок" Артема Майорова. Еще восемь человек задержаны в Светлогорске.

Среди задержанных как участники акции с бело-красно-белой символикой, использующейся оппозицией, так и прохожие. Люди продолжают двигаться по проспекту в сторону МКАДа. Число участников марша, по данным корреспондента агентства, превысило 50 тыс. человек.

Несколько станций минского метро, расположенные неподалеку от Партизанского проспекта временно закрыты на вход и выход, сообщает пресс-служба минского метрополитена.

Ранее колонна из нескольких тысяч человек собралась на Партизанском проспекте и двинулась в сторону Минской кольцевой дороги. Таким образом они хотели привлечь внимание рабочих крупных столичных заводов, которые расположены по пути следования. На этой неделе оппозиция призвала рабочие коллективы крупных предприятий начать забастовки.