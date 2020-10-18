Алексей Навальный

Фото: Алексей Навальный / facebook.com Навальный уверен, что его отравили "Новичком", но не знает, как он попал к нему в организм. "По всей видимости, "Новичок" был на чем-то, к чему я прикоснулся. Говорят, если вдохнешь его, то умрешь очень быстро, если проглотишь с пищей, - в течение часа. Если прикоснешься к нему, то это займет около трех часов

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Российский политик Алексей Навальный, который находится в Германии после лечения в клинике Charite, намерен вернуться в Россию. "Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них. Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом", - сказал он в интервью американскому еженедельнику New Yorker.

Оппозиционер рассказал автору интервью Маше Гессен о своем нынешнем состоянии. "Я как маленький старичок. Я находился в интенсивной терапии 26 дней, поэтому я подумал, что вернусь к нормальному состоянию после еще 26. Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз", - сообщил он.

Навальный отметил, что может совершать прогулки до трех часов, ему все еще сложно сосредоточиться.

Он уверен, что его отравили "Новичком", но не знает, как он попал к нему в организм. "По всей видимости, "Новичок" был на чем-то, к чему я прикоснулся. Говорят, если вдохнешь его, то умрешь очень быстро, если проглотишь с пищей, - в течение часа. Если прикоснешься к нему, то это займет около трех часов. Но никто не знает, где он был. Никто не знает, как эта новая версия "Новичка" действует", - уверен Навальный.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезен на лечение в Берлин 22 августа. 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трёх лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.

23 сентября его выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет РФ отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика Алексея Навального.

Ранее издание "Важные истории" выпустило расследование о том, что "разработкой" Алексея Навального в России занимается несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей.

Издание "Проект" рассказывало, что в России выстроена целая система государственного противодействия Навальному, в которой задействованы почти все государственные и прогосударственные институты, включая Кремль, ФСБ, МВД, губернаторов, СМИ и теневых подрядчиков.