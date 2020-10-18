Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство 42-летнего мужчину, который 29 ноября прошлого года обезвредил террориста с помощью бивня нарвала, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Daily Mail.
В день теракта на Лондонском мосту Стивена Гэллэнта отпустили на день из тюрьмы для участия в мероприятии, посвященном реабилитации заключенных. С помощью бивня, который Гэллэнту передал госслужащий, ему удалось сдержать преступника, который напал на прохожих и успел убить двоих. Позднее на место происшествия прибыла полиция, Нападавший был убит, на его теле нашли муляж взрывного устройства.
Окончательное решение о судьбе Гэллэнта должна принять комиссия по условно-досрочному освобождению.
Гэллэнт в 2005 году был осужден пожизненно с обязательным отбыванием в тюрьме как минимум 17 лет за избиение пожарного до смерти у паба. Вместе с ним был осужден еще один участник драки. 29 ноября 2019 года он впервые со времени заключения под стражу оказался на свободе.
Jailed killer who disarmed the London Bridge terrorist is pardoned by the Queen https://t.co/0wdHLGfNnn— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 18, 2020