Натан Сейлс

U.S. Department of State / YouTube Аммиачная селитра - вещество, из-за которого произошла серия разрушительных взрывов в портовой зоне Бейрута 4 августа. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад

Beirut City / Facebook

В Госдепе США полагают, что движение "Хезболла" хранит запасы аммиачной селитры в ряде стран Европы для совершения там террористических нападений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press (АР).

"Хезболла" складирует это оружие для того, чтобы проводить крупные террористические нападения в любом месте, где им или их руководству в Тегеране заблагорассудится", - цитирует агентство координатора госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натана Сейлса.

Сейлс напомнил, что за последние годы боевики "Хезболлы" перевезли нитрат аммония из Бельгии во Францию, Грецию, Италию, Испанию и Швейцарию. При этом, не исключено, что они продолжат пополнять запасы этого вещества по всей Европе. Группировка занимается транспортировкой аммиачной селитры по всей Европе с 2012 года в аптечках для оказания первой помощи.

Чиновник подчеркнул, что признание Евросоюзом "Хезболлы" террористической организацией необходимо для региональной безопасности, потому что "европейский подход 2013 года не работает". Таким образом Сейлз напомнил, что в тогда ЕС разделил группировку на "политическое" крыло и "военное", обозначив террористами только последнее. По мнению представителя Госдепа, это в корне неправильный подход.

Аммиачная селитра - вещество, из-за которого произошла серия разрушительных взрывов в портовой зоне Бейрута 4 августа. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагического происшествия погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, повреждено здание международного аэропорта.

В 2015 контрразведка Кипра обнаружил в Ларнаке склад, где хранилось 8,3 тонн нитрата аммония, впоследствии он была уничтожен на специальном полигоне. За хранение опасных взрывчатых веществ был задержан связанный с "Хезболлой" гражданин Ливана Хусейн Басам Абдалла.

В США "Хезболла" считается террористической организацией с 1997 года.