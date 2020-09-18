halfpoint / DepositPhotos Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 30 млн человек

halfpoint / DepositPhotos

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 30 193 188, умерли 946 346 человека, выздоровели 20 398 381. Больше всего случаев заражения (6 675 564) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 214 677) и Бразилия (4 455 386).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 091 186 случаев заражения, выздоровели 901 207 человек, умер 19 128. Увеличение прироста объясняют тем, что врачи стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост числа зараженных переходом предприятий с дистанционной формы работы на очную и несоблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа.