В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи

Improbable Research / youtube.com Путин, Трамп и Лукашенко удостоились Шнобелевской премии из-за пандемии коронавируса

Improbable Research / youtube.com

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Трансляция велась на сайте оргкомитета премии.

В 2020 году премия в области медицинского образования была присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам еще пяти государств.

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", - заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

Премию в категории "Мир" дали правительствам Индии и Пакистана "за то, чтобы их дипломаты звонили в дверь друг друга по ночам и убегали". В категории "Менеджмент" победила группа осужденных в Китае за заказное убийство: киллеры передавали задание по цепочке несколько раз, пока о нем не узнала жертва.

В числе лауреатов в этой номинации также значатся президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 трлн местных долларов.

Ведущий особенно поздравил Александра Лукашенко, которому в 2013 году присудили Шнобелевскую премию в номинации "Премия мира" за запрет публичных аплодисментов, а также за то, что белорусская полиция арестовала за аплодисменты однорукого человека. Абсурдный инцидент, о котором идет речь, произошел в июле 2011 года. Тогда возражающие против политики властей люди в знак протеста хлопали в ладоши, выражая тем самым свое мнение.

Всего за эти акции были задержаны сотни человек. Многие из них были оштрафованы на крупные суммы или осуждены на 15 суток - их обвиняли в проведении политических акций. По этому же обвинению был оштрафован на сумму в 200 долларов безработный из города Гродно Константин Каплин. Он был осужден за публичное хлопанье в ладоши, несмотря на то, что мужчина - инвалид с одной рукой.

В других категориях Шнобелевские премии вручены, в частности, за разработку метода идентификации нарциссистов при помощи изучения их бровей, за доказательства того, что многие ученые-энтомологи (которые изучают насекомых) боятся пауков. Экономические награды были присуждены ученым, пытавшимся соотнести благополучие с количеством поцелуев среди населения. Кроме того, один из ученых получил премию за создание ножа из фекалий, пишет Znak.com.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований", редактором которого является Абрахамс, в противовес Нобелевской. Как заявляет оргкомитет премии, награды вручаются за открытия, которые "сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься".

Премия вручается в десяти номинациях, часть из которых совпадает с нобелевскими. Другие номинации ежегодно меняются в зависимости от мировой повестки. Обычно награды вручают настоящие нобелевские лауреаты.