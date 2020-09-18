kittyfly / DepositPhotos Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин

kittyfly / DepositPhotos

В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Как сообщает РИА "Новости", ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до следующего захода солнца.

Первоначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в результате правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до километра. В пределах этой дистанции можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день), который в этом году отмечается 27-28 сентября.

Отдаляться от дома больше чем на километр можно только в некоторых случаях: на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт. В этот перечень входит также участие в акциях протеста.

Заниматься спортом всей семьей разрешается, если для этого не требуется поездка на транспорте. Участники соревнований могут заниматься в спортивных центрах.Уважительной причиной для выхода из дома считается участие в религиозных церемониях и обрядах, таких как капарот (ритуальный забой кур перед Йом-кипуром), посещение женщинами микв (ритуальных ванн), а также покупка традиционных атрибутов для праздника Суккот.

При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати - на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы, а также торговые центры, парикмахерские и салоны красоты будут закрыты.

Аэропорт имени Бен Гуриона продолжает работу в соответствии с правилами, введенными для прилетающих в страну и отбывающих за границу. Запрет на посещение Израиля иностранцами действует с середины марта.

Контролировать соблюдение карантина будут тысяча полицейских. В основном они будут заниматься разъяснительной деятельностью, но для "вопиющих" случаев предусмотрены штрафы, сообщил представитель полиции Михаил Зингерман. Штраф за отсутствие маски составляет 500 шекелей (около 11 тысяч рублей), за превышение допустимого количества людей в одном месте - тысячу шекелей, столько же - за отход от дома более чем на километр.

Необходимость повторного карантина разъяснил в специальном заявлении премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Моя обязанность и ответственность как премьер-министра не только заботиться о вашем здоровье, но и о вашей жизни. И если есть рост в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек <...> даже после увеличения числа врачей и медсестер бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости", - сказал он.

Премьер также объявил о программе по экономической поддержке населения и предпринимателей. В частности, она предусматривает снижение на 10 процентов зарплаты некоторых высокопоставленных госслужащих, изменение критериев получения помощи для бизнеса - теперь затраты будут возмещать тем предприятиям, оборот которых снизился как минимум на 25 процентов (вместо прежних 40 процентов), ускоренное получение денежных выплат и помощь в уплате муниципального налога.

Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин. Ограничения отменили в мае, когда заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. Так, по данным Минздрава, 16 мая в Израиле выявили всего два случая заражения COVID-19. Но с июня заболеваемость вновь начала расти, а к середине сентября достигла почти шести тысяч случаев в сутки.

По данным NEWSru.co.il, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 176933 заразившихся (+5165 за сутки). В настоящий момент заражены 46370 человек (+1386). 129394 (+3775) выздоровели после коронавируса. 1169 (+4) заболевших умерли.

1190 (+27) заболевших находятся в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 577 (+28) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 153 (+13) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 240 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5499), Бней Брак (2736), Ашдод (1746), Тель-Авив-Яффо (1214), Петах-Тиква (1151), Модиин Илит (1082), Нетания (1033), Холон (1029), Беэр-Шева (1027), Бейт Шемеш (940), Ашкелон (905), Хайфа (884), Ришон ле-Цион (851), Умм аль-Фахм (690), Эльад (663), Хадера (598), Нетивот (583), Реховот (558). Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет, средний возраст умерших составляет 80 лет.