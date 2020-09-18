Мария Певчих

Социологический факультет МГУ Фото Алексея Навального с семьей в берлинской клинике "Шарите"

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Алексей Навальный чувствует себя хорошо, понимает, что происходит, сообщила руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих в интервью Русской службе BBC, опубликованном в пятницу.

Мария Певчих - самая непубличная сотрудница Фонда борьбы с коррупцией, при этом она занимает ключевую должность, возглавляя в ФБК отдел расследований. Певчих - автор или соавтор едва ли не всех расследований, выходивших в блоге политика с 2011 года, рассказал автор интервью Андрей Косенко.

Она была вместе с Алексеем Навальным в Новосибирске и Томске. Вместе с соратниками она нашла в томском номере отеля Навального ту самую пластиковую бутылку, которая затем позволила немецким экспертам установить, что оппозиционера отравили.

"Периодически хожу навещать его. Он чувствует себя достаточно хорошо... Он безусловно понимает, что происходит", - сказала Певчих. По ее словам, Навальный "еще очень далек от полного выздоровления, очень много работы впереди".

"Любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба. Я думаю, это еще займет какое-то время, чтобы даже самой светлой головой это осознать, не говоря уж о том, чтобы перечитать новости за такое количество дней", - сказала Певчих."Он провел три недели в коме. Даже обычный человек после этого переучивается многим вещам. А последствия отравления таким боевым химоружием на себе испытали только три-четыре человека в мире. Давай так: он выглядит хорошо и замечательно, по сравнению с тем, как это было в Омске", - указала сотрудница ФБК.

"Он это делает, и я надеюсь, что в ближайшее время он вернется в свое нормальное состояние", - добавила Мария Певчих.

Сама Мария находилась в Томске вместе с оппозиционером по работе - выступала в качестве продюсера на съемках нового фильма. Она отметила, что не провожала политика в аэропорту, поскольку команда еще на день осталась в городе, чтобы доделать то, что не успели.

По словам Певчих, о произошедшем с оппозиционером она узнала от его пресс-секретаря Киры Ярмыш. После того как стало известно, что Навальный госпитализирован, сотрудники ФБК бросились в его номер в гостинице.

"Такое решение даже не нужно было принимать - оно абсолютно очевидное, и это единственное, что мы могли сделать в той ситуации. Есть Алексей, здоровый человек, за которым мы наблюдали еще и предыдущие несколько дней в Новосибирске и Томске. И есть очень неприятное видео из самолета, где видно только сидения и слышен его крик. Дальше объяснять было ничего не нужно. Здоровые люди не попадают в кому просто так, у него нет диабета, нет никаких заболеваний, которые могли бы привести к этому. Нам было понятно, что что-то сильно не так. И естественно, это Россия. Отравление здесь, к моему огромному ужасу, почти норма. С некоторыми людьми такое случалось дважды. А если речь идет об отравлении, то значит, у него могли остаться следы", - рассказала Певчих Русской службе BBC.Все, что удалось собрать в номере, "было стратегически расфасовано в разных местах".

"Мы понимали, что, несмотря ни на что, эти бутылки - просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценными. Не забери мы их из Томска, они стали бы мусором. Нет никаких сомнений, что сейчас этих бутылок и след бы простыл", - сказала Мария Певчих.

Она также подтвердила, что улетела в Германию на самолете, которым Навального перевезли в Берлин.

"Я действительно улетела на том самом медицинском борте, который увез Алексея. И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами. На том самолете была Юля Навальная. Семье требовалось некое сопровождающее лицо, таким лицом оказалась я. Вот и все", - пояснила собеседница BBC.В плане международного восприятия реакция сейчас беспрецедентная, считает Певчих, но, "простите, какие события, такая и реакция - человека попытались убить боевым отравляющим веществом. Где-то посреди Сибири он почти умер, и, скорее всего, умер бы в Омске, если бы его не выпустили оттуда, где какие-то непонятные люди в серых пиджаках шныряли по больнице и делали все, что угодно, кроме спасения его жизни".

На вопрос, собирались ли соратники Навального "делиться" уликами с российскими врачами, она ответила, что у этих специалистов в течение 48 часов был сам Навальный и они могли взять все необходимые анализы и намного точнее все определить.

"Я не понимаю всего этого хайпа вокруг этой бутылки, потому что ее смысловая нагрузка достаточно маленькая. На ней нашли остаточные частицы "Новичка" - боевого отравляющего вещества. И это же вещество нашли в организме Алексея Навального три независимые друг от друга лаборатории", - отметила Певчих.

Ранее Следователи МВД начали поиски "Марины" (перепутав ее имя) Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального во время поездки в Томск. 20 августа девушка, как там заявили, "уклонилась от дачи объяснений", а спустя два дня уехала в Германию. В настоящее время ее местонахождение "устанавливается".

В МВД также указали, что помимо Певчих и Пахомова Навального в поездке сопровождали Владлен Лось, Георгий Албуров, Павел Зеленский и Кира Ярмыш.

Глава МИД России Сергей Лавров 14 сентября заявил, что пятерых спутников Навального полиция опросила, а "шестая сопровождавшая его дама, как вы знаете, сбежала" и что "говорят, именно она передала бутылку в немецкую лабораторию".

Певчих уже не раз говорила журналистам, что не скрывалась от полиции и никто не пытался ее опросить.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

В МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

В среду, 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.