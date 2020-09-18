tomert / DepositPhotos На новогодний стол принято подавать яблоки с медом, сладости, блюда из моркови, свеклы, тыквы, финики, а также голову рыбы или барана

tomert / DepositPhotos

Новый 5781-й год по лунно-солнечному еврейскому календарю начнется вечером в пятницу. Новый год празднуют первого и второго числа месяца тишрей, которые в 2020 году приходятся на период с вечера пятницы, 18 сентября, по вечер воскресенья, 20 сентября. Это время также называется "дни суда". Во время Рош а-Шана определяется судьба человека на предстоящий год.

"Всевышний закладывает и хорошее, и плохое, а что именно раскроется, и каким будит предстоящий год - зависит от поведения человека за год предыдущий, а также от того, как усердно он молится в эти праздничные дни. Молитва, раскаяние и добрые дела меняют любой приговор - это то, что нужно делать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему", - напомнили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Рош а-Шана переводится с древнееврейского как "голова года". В этот день традицией запрещена практически любая работа, кроме приготовления еды. На новогодний стол принято подавать яблоки с медом, сладости, блюда из моркови, свеклы, тыквы, финики, а также голову рыбы или барана. В этот день не принято есть орехи, так как в лексике иврита это слово ассоциируется с понятием греха.

Считается, что Рош а-Шана отмечается в годовщину не первого, а шестого дня Сотворения мира, когда бог создал человека. Новый год открывает собой долгую череду осенних еврейских праздников. После двух дней Рош а-Шана наступает так называемый "пост Гедалии", через неделю после этого - Йом кипур (Судный день), затем следует отмечаемый семь дней праздник Суккот.

Все эти праздники в этом году в Израиле будет проходить в условиях повторного жесткого общенациональный карантина, вступившего в силу сегодня. А после праздника Рош а-Шана карантинные ограничения могут быть пересмотрены в сторону ужесточения. Всего карантин продлится минимум три недели.

Как сообщает NEWSru Israel, во время празднования еврейского Нового года гражданам Израиля разрешено передвигаться на расстояние не более 1 километра от места проживания до места проведения молитв, причем нельзя собираться группами более 20 человек. Количество присутствующих на молитвах определяется из расчета один человек на 4 квадратных метра.