Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники в лондонском суде.

По словам адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон, она присутствовала при встрече близких к Трампу экс-конгрессменов Даны Рорабахера и Чарльза Джонсона, которые и выдвинули предложение "идентифицировать источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некую форму помилования для Ассанжа".

"Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабахером, заключалось в том, чтобы Ассанж идентифицировал источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на какую-то форму помилования", - сказала Робинсон, сославшись на показания свидетелей, переданные суду.

49-летний Ассанж, уроженец Австралии, в настоящее время находится на судебных слушаниях в Лондоне и борется за то, чтобы его не отправили в Соединенные Штаты по делу об экстрадиции.

Ранее он получил убежище в диппредставительстве Эквадора Ассанж в надежде избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательствах и принуждении к действиям сексуального характера. Однако 11 апреля 2019 года эквадорцы перестали предоставлять убежище скандально известному беглецу и он был арестован британскими властями прямо в посольстве Эквадора в Лондоне, где о находился с 2012 года.

Американская прокуратура обвиняет его в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже в связи с разглашением конфиденциальных данных на портале WikiLeaks в 2010-2011 годах. Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем. В США основателю WikiLeaks за вменяемые преступления могло грозить 175 лет тюрьмы.

В феврале этого года уже стало известно про предложение от Трампа, которое передал Ассанжу Дана Рорабахер, известный своей пророссийской позицией по многим вопросам.

В 2017 году газета Wall Street Journal писала, что Рорабахер связывался с Белым домом и предлагал помиловать Ассанжа, если тот представит "доказательства", что опубликованная Wikileaks переписка демократов была получена не от российских спецслужб. Ассанж всегда заявлял об отсутствии доказательств того, что переписка демократов попала к нему таким путем. Позже сам Рорабахер заявил на своем сайте, что встречался с Ассанжем по собственной инициативе, а не по поручению Трампа. Он заявил, что действительно предложил похлопотать перед президентом о помиловании, если Ассанж раскроет источник, через который к нему попали письма.

Рорабахер был членом Конгресса США до конца 2018 года. Он выступал за снятие санкций против России. В 2012 году, после поездки в Москву, агенты ФБР предупредили политика, что российская разведка могла пытаться его завербовать. Ассанжа же уличили в том, что он отказался публиковать разоблачительные документы о России.