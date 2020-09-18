Посольство РФ требует у США разъяснений в связи с сообщением NBC о поддержке Вашингтоном "украинских террористов" в Крыму

Kent Wang / wikimedia.org Прозвучавшие в сообщении NBC News о поддержке США "украинских подразделений, борющихся с российскими силами в Крыму" заявления были восприняты посольством с глубокой обеспокоенностью

kropic / DepositPhotos

Посольство России в США требует от американской администрации объяснений в связи с сообщением телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами подрывной деятельности Украины в Крыму. По информации телеканала, Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму". Кроме того, по данным NBC, российская программа выплат афганским талибам* за убийства американских военных является ответом на поддержку деятельности "украинских террористов". Ранее о существовании такой программы писали СМИ.

"Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ (Службе безопасности Украины. - Прим. NEWSru.com) в организации террористических атак против крымчан", - говорится в распространенном российским посольством заявлении.

В нем подчеркивается, что прозвучавшие в сообщении NBC News о поддержке США "украинских подразделений, борющихся с российскими силами в Крыму" заявления были восприняты посольством с глубокой обеспокоенностью. "Говоря иначе, неназванные официальные лица США говорят, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае, они говорят конкретно о России", - добавили российские дипломаты. Их слова приводит "Интерфакс".

Сообщение NBC, вызвавшее возмущение российских дипломатов, было опубликовано 14 сентября. В заметке, в частности, говорилось со ссылкой на источники среди действующих и бывших американских чиновников, что в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) пришли к выводу о наличии причинно-следственной связи между политикой Вашингтона по отношению к Украине и российской программой награждения талибов* за убийство американских военных в Афганистане. "Русские рассматривают это как пропорциональный ответ на поставку США оружия украинским подразделениям, воюющим с российскими войсками в Крыму", - сказал источник.

Между тем в Пентагоне пока говорят, что не обладают исчерпывающими доказательствами существования российской программы награждения талибов* за убийства американских солдат. "Это не подтверждено до того уровня, который удовлетворил бы меня", - сказал генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования Вооруженных сил США, которое, в частности, руководит действиями военных в Афганистане. По словам Маккензи, сбор доказательств, касающихся подрывной деятельности России и подстрекательства талибов* к убийствам американцев, продолжается. Генерал заверил, что если подозрения подтвердятся, он будет настаивать на решительном ответе Москве.

При этом у США достаточно доказательств того, что Москва многие годы оказывает "Талибану"* финансовую и военную поддержку.

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, на своей последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он не поднимал вопрос о выплатах за убийства американских военных. Это было ошибкой, считают критики Трампа.

По словам источника, близкого к разведслужбам США, подозрения о существовании российской программы убийства американцев возникли после того, как одно из подразделений ЦРУ в ходе рейда захватило документы талибов*, содержащие информацию о российских выплатах. Позднее ЦРУ смогло задокументировать финансовые трансферты между российской военной разведкой и талибами, а также установить, что высокопоставленные российские офицеры побывали в Афганистане, а оттуда в РФ приезжали лидеры талибов*.

NBC отмечает, что осведомленность военного командования о наличии такой программы была хуже, чем информированность разведслужб. Однако после того, как об этом написала газета The New York Times, спецслужбы раскрыли карты и ввели чиновников Пентагона в курс дела.

История с российскими выплатами талибам* всплыла на фоне вывода войск США из Афганистана. Ко дню президентских выборов в Соединенных Штатах решено сократить численность американских войск в этой стране примерно вдвое - с 8600 до 4500 человек.

"Необъявленная война за Крым"

Украинские власти считают Крым временно оккупированной территорией, а международное сообщество квалифицирует присоединение полуострова к России как аннексию. Украина потеряла контроль над Крымом шесть лет назад. Этому предшествовал политический кризис в стране. В конце 2013-го и в начале 2014 года в Киеве начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не получилось даже с применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ, который в конце 2014 года заслушал Владимир Путин.

Выступая в Кремле по поводу внесения в Федеральное собрание закона о включении в состав Российской Федерации республики Крым и Севастополя, Владимир Путин заявил, что "не припомнит, чтобы интервенции проходили без единого выстрела и без человеческих жертв". Однако смена власти не была бескровной, как это пытаются представить в Москве. Так, при штурме картографического центра в Симферополе был убит прапорщик Вооруженных сил Украины Сергей Кокурин. Руководил штурмом диверсионный отряд под командованием отставного полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который уже через 2 недели был переброшен в Донбасс для захвата Славянска. О своем участии в штурме Гиркин рассказывал в интервью газете "Завтра".

По словам подполковника Вооруженных сил Украины Владимира Щурика (он возглавил оборону картографического центра после того, как начальник центра был захвачен на КПП прямо во время переговоров с блокировавшими здание российскими военными), нападавшие вели беспорядочный огонь из автоматов и обстреливали наблюдательную вышку, на которой находился Кокурин. Выстрелами также был убит боец пророссийского "отряда самообороны" Руслан Казаков.

Среди погибших были и гражданские лица, выступившие против политики Москвы. 3 марта 2014 года, когда на полуостров уже были переброшены "зеленые человечки" (российские военные в зеленой униформе без опознавательных знаков), был похищен, а потом найден убитым 15 марта со следами жестоких пыток крымскотатарский общественный активист Решат Аметов. Он был одним из участников митинга против аннексии 26 февраля у здания парламента Крыма, выходил на одиночные пикеты. Многодетного отца Решата Аметова похитили средь бела дня в центре Симферополя. Несмотря на то, что лица, похищавшие Аметова (это боевики "самообороны"), установлены, никто к ответственности привлечен не был, сообщало радио "Свобода".

В референдуме по вопросу присоединения к РФ приняли участие более 80% имевших право голоса жителей Крыма. За уже состоявшееся де-факто "воссоединение" с Россией в новых политических условиях проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран.

В марте 2014 года США запретили своим гражданам и компаниям вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары. Евросоюз также запретил своим компаниям открывать на полуострове новый бизнес и инвестировать в его туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетику. В Брюсселе заявили, что нарушением считаются и содействие, и консультации в этих отраслях, а также владение бизнесом через цепочку компаний вне зависимости от места их регистрации.

Украина также по сей день продолжает вводить санкции против юридических и даже физических лиц, которые приезжали в Крым, игнорируя украинскую юрисдикцию этой территории. В мае 2020 года под такие санкции попали почти 400 человек, а также больше 200 российских организаций, в том числе МГУ, Эрмитаж, ГМИИ имени Пушкина. В прошлом году в черный список добавили более 800 физлиц, включая ученых-археологов, которые работают в Крыму.

Страх перед новыми санкциями оказался эффективней самих санкций. Он настолько велик, что в Крыму и спустя шесть лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк).

От санкций страдают не только туриндустрия и финансовый сектор, но и простые граждане. Ставка российского руководства на импортозамещение не оправдалась, а возникший из-за этого в медицине дефицит лекарств оборачивается гибелью больных детей.

Однако Москва считает, что вопрос о принадлежности Крыма решен навеки. "Вопрос закрыт навсегда; там был проведен референдум", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2016 году. С тех пор позиция российской стороны не претерпела никаких изменений.

Все прошедшие шесть лет ситуация в Крыму остается неспокойной. ФСБ неоднократно отчитывалась об обезвреживании на полуострове очередной группы экстремистов или диверсантов. Члены одной из них были задержаны весной 2018 года. "Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым", - сообщили в ФСБ.

Летом 2017-го ФСБ доложила о предотвращении серии диверсий в Крыму. А годом ранее, в августе 2016-го, ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины. По этому делу приговорен гражданин Украины Андрей Захтей.

В террористы российские власти записали и украинского режиссера Олега Сенцова, который, по версии следствия, участвовал в поджоге в Симферополе офисов общественной организации "Русская община Крыма" и местного отделения партии "Единая Россия". Он же, по данным ФСБ, вместе с сообщниками готовил теракты - подрыв в ночь на 9 мая 2015 года самодельных взрывных устройств возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе.