Три российских альпиниста, совершавшие восхождение на гору Аннапурна в Гималаях, перестали выходить на связь в воскресенье

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Три российских альпиниста, совершавшие восхождение на гору Аннапурна в Гималаях, перестали выходить на связь в воскресенье. Как сообщила газета The Himalayan Times, Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев перестали выходить на связь, когда покинули одну из стоянок.

Отмечается, что двое спортсменов успешно завершили восхождение, в то время как один из них - Александр Лутохин - прекратил восхождение на высоте 7 000 метров. В свою очередь Everest Today сообщил в Twitter, что на их поиски отправился польский альпинист Вальдемар Ковалевский, который недавно спустился с высочайшей точки массива - Аннапурна I (высота 8091 м).

Источник издания сообщил, что непальский оператор Seven Summit Treks (SST), организующий восхождения в горы, утром в понедельник отправил спасателей на поиски спортсменов. Оператор также готовится сбросить с вертолета запасы воды и еды в тот район, где последний раз были замечены спортсмены. По мнению The Himalayan Times, проблемы у альпинистов могли возникнуть в высотных лагерях.