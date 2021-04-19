Анналена Бербок

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Кандидатом на пост главы немецкого правительства от партии "Союз-90"/"Зеленые" стала сопредседатель партии Анналена Бербок. После выборов в бундестаг, назначенных на сентябрь, у нее есть шансы возглавить кабинет министров, пишет Deutsche Welle.

По данным предвыборных опросов, партия Бербок стабильно держит второе место и всего на 3-5% отстает от лидера - правящего консервативного блока ХДС/ХСС. "Зеленые" выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за 40-летнюю историю.

Конкурентом Бербок на выдвижение и пост канцлера был Роберт Хабек, вместе с которым она с 2018 года возглавляет партию. За время их руководства рейтинг партии вырос в два с половиной раза - с 8,9% на выборах в бундестаг в 2017 году до 22-23% в апреле 2021 года. "Зеленые" фактически стали главной левоцентристской партией Германии, отодвинув на второе место СДПГ. Оба лидера партии харизматичны и избегают радикальных заявлений, оттолкнувших часть избирателей на прошлых выборах. Некоторые обозреватели полагают, что не последнюю роль в выдвижении Бербок сыграл тот факт, что борьба за права женщин и гендерное равенство являются одной из центральных тем "зеленых". Аргументом в ее пользу называли и то, что, поскольку большинство партий выдвинули в канцлеры мужчин, "зеленым" не осталось другого выбора.

Анналена Бербок стала членом партии "Зеленые" в 2005 году. Она занималась европейской политикой, затем возглавила земельное отделение в Бранденбурге, где живет вместе с мужем и детьми. С 2013 года Бербок - депутат бундестага. Она курирует политику, связанную с изменениями климата, а также вопросы восточных земель Германии. Помимо этого, она входит в состав комитетов по экономике и энергетике и по делам Евросоюза.

У Бербок репутация жесткого критика действий России на Украине. Она также выступает против завершения строительства "Северного потока - 2". По ее мнению, этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России. Кроме того, Бербок регулярно высказывается за сохранение санкций против России из-за Украины, заявляя, что санкции могут быть ослаблены только при условии сдвигов в мирном процессе.