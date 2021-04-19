МИД Украины сообщил о высылке российского дипломата Черникова в ответ на высылку консула в Петербурге

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге.

"Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - отметил замглавы МИД, слова которого приводит "Интерфакс". По его словам, ответ украинской стороны следует назвать достаточно симметричным: российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Украины.

Енин также заявил в комментарии порталу "Суспильный", что задержание консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге могло готовиться заранее и быть провокацией.

По словам Енина, Сосонюк встретился с одной из своих знакомых, которая начала доставать какие-то непонятные материалы, после чего он почти сразу был задержан представителями ФСБ России. Российские спецслужбы инкриминируют украинскому консулу сбор закрытых сведений, однако, по словам заместителя министра, Сосонюк был едва знаком с собеседницей и не просил ни о какой передаче данных.

"[Сосонюк] никогда не обращался к ней и к любому другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", - рассказал Енин.

Представитель министерства отметил, что задержание украинского консула длилось около часа, сейчас он находится в безопасности, на территории консульского учреждения. "В течение ближайших суток мы будем способствовать его эвакуации в Украину. Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", - сообщил замминистра. В субботу МИД вызвал временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило "в связи с противоправной деятельностью" консула. "С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении МИДа.

ФСБ сообщила, что Сосонюк был задержан во время встречи с россиянином "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России". В спецслужбе заявили, что эта деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер" по отношению к РФ. Ему рекомендовано покинуть пределы России в течение 72 часов с 19 апреля.