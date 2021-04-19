Взрыв боеприпасов на складе во Врбетице в октябре 2014 года, в котором Чехия подозревает агентов российских спецслужб, не должен был произойти на чешской территории. Об этом в воскресенье, 18 апреля, заявил министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения.

По его словам, боеприпасы планировалось подорвать позднее, после транспортировки в Болгарию. По версии следствия, в закупке участвовал 67-летний болгарский торговец оружием, владелец оружейной компании "Дунарит" Эмилиан Гебрев, который был отравлен в 2015 году, но выжил.

По словам Гамачека, полиция установила, что к взрывам были причастны агенты российской спецслужбы Александр Мишкин и Анатолий Чепига (имели российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова; во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года пользовались также паспортами на имя гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова). Однако лишь после покушения на Юлию и Сергея Скрипалей в британском Солсбери стало известно, что агенты действовали в интересах РФ, передает слова чешского вице-премьера "Радио Прага".

По данным еженедельника Respekt, Гебрев, предположительно, поставлял оружие в зоны военных конфликтов. Боеприпасы, хранившиеся на складе, могли предназначаться для поставок в Украину или в Сирию. Собеседник Чешского радио отметил, что в Врбетицах "взорвалось то, что он (Гебрев) уже купил и начал вывозить". Глава чешского правительства Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что за боеприпасы на тот момент уже было заплачено.

Премьер-министр Чехии пообещал, что с материалами спецслужб страны 19 апреля ознакомятся члены правительства. В свою очередь Ян Гамачек, по совместительству исполняющий обязанности главы МИД Чехии, заявил, что информация правоохранителей будет вынесена на обсуждение министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее премьер Чехии Бабиш заявил, что чешские спецслужбы предоставили ему однозначные доказательства причастности офицеров российской военной разведки к взрыву боеприпасов в деревне Врбетице, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика - суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", - подчеркнул премьер-министр.

После этого Прага заявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по версии местных спецслужб, являлись офицерами российской разведки. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.