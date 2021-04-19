Европейский суд по правам человека

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу политика Алексея Навального на условия содержания в покровской ИК-2, где он отбывает наказание. Об этом сообщили представители суда в своем аккаунте в Twitter.

Как говорится в релизе, жалоба от адвокатов политика поступила в начале апреля, решение по жалобе приняли 16 апреля, а вопросы российским властям передали 19 апреля. Обычно коммуникация жалобы в ЕСПЧ может занять более двух лет, отмечает Znak.com.

В частности, ЕСПЧ поинтересовался у российских властей, совместимо ли содержание Навального под стражей с его правом на жизнь, гарантированным статьей 2 Европейской конвенции по правам человека. Учитывая предысторию "почти летального ухудшения здоровья заявителя", вызванного отравлением в 2020 года, соответствует ли нынешнее лечение требованиям статей 2 и 3 Конвенции? Подвергался ли Навальный пыткам и жестокому обращению в колонии.

Кроме того, суд интересуется, существовало ли объективное препятствие не освободить политика из колонии, как суд потребовал, опираясь на Правило 39 Регламента Суда.

Российские власти должны предоставить ответ до 12 июля.

Алексею Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, он был отправлен в колонию в Покрове во Владимирской области. 31 марта Навальный оппозиционный политик объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Он рассказал о проблемах со здоровьем - сильных болях в спине и ногах. Позднее Навальный рассказал, что заболел: у него поднялась температура до 38,1 и появился сильный кашель.

По словам защитников адвоката, вес политика снизился до 77 кг, с момента прибытия в колонию он похудел на 15 кг. Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.

В связи с ухудшением состояния здоровья, а также на фоне подготовки всероссийской акции протеста в защиту Навального, его перевели в туберкулезную больницу во Владимире при колонии строгого режима. Общественные деятели и политики России и других стран требуют обеспечить ему необходимое лечение. В Кремле заявили, что иностранные государства не должны интересоваться здоровьем российских заключенных.