У пляжа во Флориде аварийно сел на воду бомбардировщик времен Второй мировой, распугав купающихся

Valiant Air Command, Inc. / Facebook

На воду у одного из пляжей во Флориде, в нескольких метрах от купающихся, аварийно сел бомбардировщик времен Второй мировой войны Grumman TBM Avenger, распугав отдыхающих.

Причиной экстренной посадки машины, которая должна была принять участие в авиашоу, стал отказ двигателя, сообщает CNN. В результате аварии никто не пострадал, пилот самостоятельно выбрался на берег и отказался от медицинской помощи. Однако сам самолет значительно пострадал, на его восстановление может потребоваться несколько лет.

Как пишет Florida Today, на то, чтобы достать самолет из воды ушло несколько часов.

Самолет TBM Avenger, который нес службу во времена Второй мировой, а затем использовался в Службе лесного хозяйства США, приземлился у пляжа рядом с военным аэродромом Patrick Air Force Base. Этот самолет реставрировали на протяжении 18 лет. К полетам воздушное судно вернулось только в январе 2020 года.

Владелец самолета, образовательная организация Valiant Air Command, пока не знает, когда именно он вновь сможет подняться в воздух, но уже запустила кампанию по сбору средств на восстановление бомбардировщика.