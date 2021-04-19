Джен Псаки

The White House / YouTube

Россия будет нести ответственность в том случае, если находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный скончается, и международное сообщество не оставит такое развитие событий без ответа, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Мы продолжаем озвучивать точку зрения, согласно которой за то, что случится с Навальным в заключении, ответственность будет нести российское правительство. И международное сообщество спросит (с властей РФ. - Прим. "Интерфакса")", - сказала она на брифинге.

Джен Псаки отметила, что конечная цель США состоит в освобождении Навального из заключения, и добавила, что "с Навальным нужно обращаться гуманно".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN сказал: Вашингтон "сообщил России о том, что для нее будут последствия" в случае если Навальный скончается, находясь в заключении.

Алексею Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, он был отправлен в колонию в Покрове во Владимирской области. 31 марта Навальный оппозиционный политик объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Он рассказал о проблемах со здоровьем - сильных болях в спине и ногах. По словам защитников адвоката, вес политика снизился до 77 кг, с момента прибытия в колонию он похудел на 15 кг. Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.

В связи с ухудшением состояния здоровья, а также на фоне подготовки всероссийской акции протеста в защиту Навального, его перевели в туберкулезную больницу во Владимире при колонии строгого режима. Общественные деятели и политики России и других стран требуют обеспечить ему необходимое лечение. В Кремле заявили, что иностранные государства не должны интересоваться здоровьем российских заключенных.