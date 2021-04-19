Власти Руанды возложили на Францию часть ответственности за геноцид народа тутси в 1994 году

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В докладе, подготовленном по запросу правительства Руанды и попавшем в распоряжение агентства Associated Press, сказано, что Франция несет значительную ответственность за допущение геноцида в Руанде, который было реально предвидеть.

Напомним, в 1994 году в ходе этнических чисток за 100 дней было уничтожено по различным данным от 500 тыс. до 1,3 млн представителей народности тутси - этнического меньшинства в стране. Франция уже не раз обвинялась в поддержке тогдашнего правительство Жювеналя Хабиариманы.

Доклад подтверждает, что французский президент Франсуа Миттеран и его администрация знали о подготовке убийств тутси, но все равно поддерживали власти Руанды, отмечает "Интерфакс".

"Французские власти вооружали, консультировали, тренировали, экипировали и защищали власти Руанды, что в итоге привело к уничтожению и смертям представителей народности тутси в Руанде", подчеркивается в документе.

Кроме того, считают руандийцы, Франция ничего не сделала, чтобы остановить массовые убийства в апреле и мае 1994 года, а после геноцида годами пыталась скрывать свою роль.

Месяц назад авторы доклада, подготовленного по распоряжению французского президента Эммануэля Макрона, также пришли к выводу, что Париж был "слеп" к планировавшемуся геноциду тутси в Руанде, а потом отреагировал слишком медленно.

Макрон рассчитывает на улучшение отношений с Руандой, поэтому и предложил исследовать роль французских властей до, во время и после геноцида в Руанде.