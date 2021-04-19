Полиция заявила, что подозреваемым является темнокожий человек по имени Стивен Николас Бродерик. Офицеры полиции опасаются, что он вооружен и может взять заложников

FBI SanAntonio / twitter.com

Три человека погибли в воскресенье днем в результате стрельбы в Остине, штат Техас. Как сообщает телеканал CBS, полиция Остина не обнародовала имена жертв, которые, по их словам, были двумя латиноамериканками и темнокожим мужчиной.

Помощник начальника полиции Остина Джо Чакон сообщил, что полиция откликнулась на звонок о стрельбе около 11:45 утра и обнаружила двух раненых женщин и одного мужчину, которые позже скончались.

По мнению полицейских, обнародованному в Twitter, инцидент был "внутренней ситуацией, которая изолирована и не представляет никакого риска для широкой общественности."

Позже полиция заявила, что подозреваемым является темнокожий человек по имени Стивен Николас Бродерик. Офицеры полиции опасаются, что он вооружен и может взять заложников. Джозеф Чакон рассказал журналистам, что Бродерик раньше был детективом в офисе шерифа округа Трэвис. Его поиски продолжаются.

@Austin_Police attempting to locate Stephen Broderick, 41, who was allegedly involved in a #shooting today in Austin, Texas near Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. Residents should shelter in place and report any sighting of Broderick to 911. #AustinShooting pic.twitter.com/mV6HcuNcse — FBI SanAntonio (@FBISanAntonio) April 18, 2021

Кроме того, власти США заявили о задержании подозреваемого в стрельбе в округе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Associated Press.

По предварительным данным полиции, мужчину выгнали из заведения The Somers House, он вернулся позднее и устроил стрельбу внутри и снаружи здания. В результате стрельбы погибли трое мужчин и двое получили ранения, позже стало известно о еще одном пострадавшем. Подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном убийстве первой степени. Дополнительные уголовные обвинения будут предъявлены после дальнейшего расследования. Пока неизвестно, по каким причинам мужчину выпроводили из бара, а также были ли у него сообщники.

В минувший четверг, 15 апреля, вооруженный мужчина открыл огонь на складе курьерской компании FedEx в городе Индианаполисе штата Индиана Восемь человек получили смертельные ранения, сам стрелок, по сообщениям полиции, покончил с собой. В полиции города заявили, что стрелявший действовал в одиночку. О его личности пока ничего не известно.

"Мы обнаружили восемь человек с огнестрельными ранениями, их смерть была констатирована на месте", - заявила представитель полиции города Джини Кук. Еще четыре человека госпитализированы, один - в критическом состоянии. Двое получили медицинскую помощь на месте