В администрации президента Зеленского объяснили, зачем Кремль стягивает войска к Украине

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В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что руководство России, сосредоточивая военную мощь на украинской границе, пытается максимально нагнетать нервозность не только на Украине, но и в остальном мире.

По мнению Офиса Зеленского, своими действиями Кремль, в частности, пытается заставить Киев признать оккупацию части Донецкой и Луганской областей.

"Мы видим откровенные попытки с помощью различных форм давления добиться от Украины признания будто "миром" той оккупации, которая есть в Донецке и Луганске. То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - цитирует "РБК-Украина" заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире, и суть ее политики остается неизменной. "Какие на самом деле планы Кремля - лучше всего знают в Кремле, а не где-то еще. За последние недели ситуация остается одинаково напряженной. Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу", - отметил Подоляк.

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30 марта Россия начала стягивать вдоль границы Украины 28 батальонных тактических групп, планируя подтянуть еще до 25 батальонных тактических групп под видом подготовки к учениям.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали Российскую Федерацию отвести войска от украинских границ. Макрон заявил, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.