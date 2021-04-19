В деле о попытке убийства Лукашенко и переворота в Белоруссии появилось ВИДЕО заговорщиков, готовящих операцию "Тишина"

Стоп-кадр видео телеканала ОНТ / Youtube.com ФСБ России распространила кадры оперативного видеонаблюдения за подозреваемыми в деле о подготовке военного переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко

Стоп-кадр видео телеканала ОНТ / Youtube.com

ФСБ России распространила кадры оперативного видеонаблюдения за подозреваемыми в деле о подготовке военного переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко. Слежка была установлена за белорусским адвокатом Юрием Зянковичем и политологом Александром Федутом, которые в данный момент арестованы сотрудниками КГБ Белоруссии и уже дают признательные показания.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Военный обозреватель", видно, как Зянкович разговаривает с Федутой, а также показан момент задержания подозреваемых в разных частях Москвы.

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что план заговорщиков носил кодовое название "Тишина", а сами события были запланированы на "июнь-июль", передает БелТА.

В свою очередь начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности страны Константин Бычек подтвердил, что в данный момент задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ. "Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела", - сказал Бычек.

По его словам, задержанный адвокат Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство, был связан со спецслужбами США и пытался вербовать и подкупать белорусских военных и сотрудников правоохранительных органов, "готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти". Бычек заявил, что КГБ "задокументированы встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп, деятельность которых, в том числе ранее, была пресечена Комитетом госбезопасности". "Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций", - сообщил представитель КГБ.

В свою очередь в США отвергли любую возможную связь с делом о готовящемся перевороте в Белоруссии. Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения президента страны Александра Лукашенко, заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", - заявил он.

Комментируя задержание в связи с причастностью к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь. "Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги", - сказал он.

В субботу ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Задержанные Зянкович и Александр Федута, по данным спецслужб, планировали госпереворот "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов". Власть заговорщики намеревались передать "Комитету Национального примирения".

"По информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из мессенджеров Зенкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики", - говорилось в сообщении.

По данным ФСБ, Зенкович провел в США и Польше "консультации", после чего приехал в Москву и встретился с генералами в кабинете одного из столичных ресторанов. Заговорщики заявили генералам, что "для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства" Белоруссии. Они якобы подробно изложили план военного переворота, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Также, как утверждает ФСБ, готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур, а активную фазу должны были начать "некие вооруженные формирования".

Согласно сообщению силовиков, конечной целью являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - заявили в ФСБ.

В белорусской оппозиции утверждают, что информация о попытке госпереворота и убийства Лукашенко - это провокация спецслужб.