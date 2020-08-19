amornchaijj / DepositPhotos Переболевшие коронавирусом выделили наиболее частые долгосрочные проблемы со здоровьем, с которыми не могут справиться врачи

amornchaijj / DepositPhotos

Во всем мире растет число людей, которые пережили коронавирус, однако столкнулись с долгосрочными проблемами со здоровьем, включая головные и сердечные боли, проблемы с памятью и повышенную утомляемость. Американские блогеры уже прозвали выживших "дальнобойщиками": как лечить "послевирусные" симптомы, врачи пока что не знают.

Американское социальное движение Survivor Corps ("Отряд выживших"), объединяющее переболевших коронавирусной инфекцией, опросило более полутора тысяч формально выздоровевших пациентов и опубликовало список наиболее часто встречающихся долгосрочных последствий для здоровья после COVID-19.

Абсолютно все переболевшие заявили, что продолжают испытывать быструю утомляемость и постоянную усталость. 66,8% рассказали о болях в мышцах, 65,1% - о дыхательной недостаточности, 59% испытывают сложности с концентрацией внимания. 58,5% рассказали о сниженной физической активности, 57,6% жалуются на головные боли, 49,9% - на проблемы со сном, 47,6% испытывают тревожность, 45,6% - проблемы с памятью, 41,9% говорят о приступах головокружения.

До трети пациентов, которым не требовалась госпитализация, не восстановили свой прежний уровень здоровья спустя три недели после того, как им был поставлен диагноз. Всего респонденты отметили 98 различных последствий для здоровья после COVID-19. Среди них есть и такие, как шум в ушах, судороги, вспышки или плавающие точки в зрении, ночная потливость, боль в руках и ногах.

Результаты опроса были проанализированы врачами, доктором медицинских наук, доцентом-исследователем в области медицины в Университете Индианы Натали Ламберт и доктором медицинских наук Колумбийского университета Венди Чанг.

Исследование стало еще одним свидетельством того, что COVID-19 не просто респираторное заболевание, которое длится всего несколько недель, а может нанести ущерб многим органам, сохраняющийся долгое время после болезни. Некоторые больницы открыли центры восстановления для переболевших коронавирусом, но долгосрочные прогнозы в отношении них неизвестны.

Одной из "дальнобойщиц" (long-haulers), как называют в США людей, испытывающих долгосрочные проблемы после коронавируса, стала парамедик пожарной службы из Флориды Карин Бишоф. В конце марта у нее начались боли в горле, тошнота и усталость, и результаты теста на коронавирус дали положительный результат. Женщине сказали, что ее случай был легким, но шли недели, а симптомы не исчезали. Спустя более четырех месяцев усталость остается постоянной, а вместе с ней появляется множество других изнурительных побочных эффектов. Бишоф рассказала Yahoo Life, что испытывает головные боли и проблемы с памятью, страдает насморком и заложенностью носа, больями в груди и сердце, а также страдает одышкой. "И этот список можно продолжить", - заявила она.

По данным исследователей, примерно четверть всех долгосрочных последствий связана с болями. Также можно выделить группы последствий, затрагивающих центральную нервную систему и головной мозг, глаза и кожу. Есть предположение, что коронавирус затрагивает щитовидную железу, вызывая избыточное высвобождение гормонов. Также люди жалуются на потерю волос спустя 2-3 месяца после того, как вирус был побежден: врачи выражают надежду на то, что эти последствия при соответствующем лечении будут обратимы.

При этом врачи заявляют, что симптомов, испытываемых переболевшими коронавирусом, недостаточно для новой госпитализации. "До тех пор, пока не будет проведено больше исследований, которые помогут нам понять, почему возникают эти долгосрочные симптомы и как их лечить, тысячи "дальнобойщиков" будут продолжать страдать дома", - заявила одна из переболевших телеканалу NBC.

Как пишет Time, пока что врачи не знают ни причин долгосрочных последствий коронавируса, ни способов их лечения. Одна из гипотез заключается в том, что вирус сохраняется в организме в той или иной форме, вызывая постоянные проблемы. Другой заключается в том, что коронавирус заставляет иммунную систему работать в полную силу, даже после того, как острая инфекция проходит. Но на данный момент неясно, какая теория верна, и почему одни пациенты выздоравливают за несколько дней, а другие страдают месяцами.

Кроме того, некоторые врачи пытаются убедить болеющих в том, что причины недомоганий имеют чисто психологический характер. 28-летний Маркус Томофф из Тампы, штат Флорида, заявил, что уже второй месяц испытывает изнурительную усталость, боли в спине и груди, тошноту и беспокойство, но все это не воспринимают всерьез не только его друзья, но даже его врачи. "Несколько раз я плакал на глазах у своих врачей, на что они говорили: "Ты выкарабкаешься, ты молод", - заявил Маркус.