В среду в Минске открылось первое заседание совета. Как ожидается, в ходе него будут созданы рабочие группы

Telegram-канал "Координационный совет" Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности назвал Координационный совет оппозиции "черной сотней"

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Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета. Между тем глава государства Александр Лукашенко продолжает делать в адрес совета уничижительные заявления, демонстрируя нежелание вести переговоры с оппозицией. В среду он назвал совет "черной сотней".

В президиум Координационного совета вошли лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич, учредитель минского Центра медиации и переговоров юрист Лилия Власова, один из координаторов забастовки на Минском тракторном заводе Сергей Дылевский, адвокат и юрист штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, уволенный директор Национального академического театра имени Янки Купалы и экс-министр культуры Павел Латушко.

В среду в Минске открылось первое заседание совета. Как ожидается, в ходе него будут созданы рабочие группы.

Создание координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,01% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать из Белоруссии в Литву.

Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщали, что в Координационный совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти в интересах белорусского народа.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности назвал Координационный совет оппозиции "черной сотней". Об этом сообщает государственное информагентство "БелТА".

На заседании Совбеза, в котором по видеосвязи участвовали руководители регионов страны, Лукашенко еще раз подтвердил свою позицию по вопросу создания в стране каких-либо альтернативных органов, направленных на захват власти. "Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции", - сказал президент. Его слова приводит РБК.

Он высказал удивление тому, что "там уже выстроились в очереди и делят портфели". Лукашенко предупредил, что портфелей на всех не хватит, и предложил альтернативу. "Уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - отметил президент.

В то же время он напомнил, что "создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом".