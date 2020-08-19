Видеоконференция глав стран ЕС, 19 августа 2020 года

European Council Видеоконференция глав стран ЕС, 19 августа 2020 года

European Council

Главы государств Евросоюза не признают результаты выборов президента Белоруссии, объявленные Центризбиркомом. Такое решение приняли на экстренном саммите ЕС, заявила по итогам заседания канцлер Германии Ангела Меркель.

Евросоюз также решил выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу, передает "Дождь". Эти деньги пойдут на развитие гражданского общества, борьбу с коронавирусом и поддержку пострадавших от репрессий со стороны белорусских властей.

Кроме того, Евросоюз намерен в ближайшее время ввести санкции против "значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в Белоруссии, говорится в заявлении, размещенном по итогам саммита на сайте Европейского совета.

По словам Ангелы Меркель, в Белоруссии сложилась "сложная ситуация", из которой мировое сообщество "должно найти выход максимально мирным путем". По ее словам, "выборы не были ни честными, ни свободными", однако ЕС "не хотел бы создавать впечатление", что Брюссель вмешивается во внутреннюю политику Белоруссии, пишет Sueddeutsche Zeitung. Глава Германии считает, что задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии следует отпустить немедленно без всяких условий, передает "Интерфакс".

Меркель отметила, что ей не удалось связаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для обсуждения сложившейся ситуации. "Я не вижу возможности для посредничества прямо сейчас, я не смогла связаться с Лукашенко, а выступить посредником можно только в том случае, если все стороны находятся в контакте", - заявила Меркель в Брюсселе. Однако канцлер смогла обсудить ситуацию с Владимиром Путиным.

Меркель допустила военное вмешательство со стороны России в белорусский политический кризис. Однако это, по ее словам, "серьезно усложнит ситуацию".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно заявлению Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов, получив больше 80% голосов. Оппозиция обвинила чиновников в фальсификации результатов голосования. В итоге в стране начались массовые протесты.

Для подавления уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести и о них ничего не известно. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а около двух тысяч задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).