ВСЕ ФОТО Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий. Гродно стал первым крупным городом страны, власти которого пошли на уступки

Гродненский городской исполнительный комитет В Гродно создан Совет общественного согласия из представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти. Также власти разрешили проводить массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской, при поступлении уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение

Стоп-кадр видео Телерадиокомпания Гродно / YouTube Гродненский областной Совет депутатов подготовил ходатайство в органы прокуратуры и суд об объективном рассмотрении дел, а руководством УВД Гродненского облисполкома принесло задержанным публичные извинения

Стоп-кадр видео Телерадиокомпания Гродно / YouTube Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала обращение, в котором призвала власти показать готовность к диалогу с народом, отпустив всех задержанных, убрав с улиц городов ОМОН и войска и возбудив уголовное дело против тех, "кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей"

Стоп-кадр видео Страна для жизни / YouTube

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий. Гродно стал первым крупным городом страны, власти которого пошли на уступки.

Как сообщается на сайте местного горисполкома, в Гродно создан Совет общественного согласия из представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти. Также власти разрешили проводить массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской, при поступлении уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение.

"Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] "Гродно Плюс", - говорится в сообщении. Кроме того, организованы разбирательства по всем обращениям граждан о причинении вреда здоровью в ходе акций протеста.

Гродненский областной Совет депутатов подготовил ходатайство в органы прокуратуры и суд об объективном рассмотрении дел, а руководством УВД Гродненского облисполкома принесло задержанным публичные извинения. В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях освобождены. Руководителям городских предприятий запретили применять административный ресурс против работников, принявших участие в забастовке. Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе власти готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала обращение, в котором призвала власти показать готовность к диалогу с народом, отпустив всех задержанных, убрав с улиц городов ОМОН и войска и возбудив уголовное дело против тех, "кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей".

"Я обращаюсь к мэрам городов. Выйдите и начните разговаривать, слушать людей. Это в ваших компетенциях организовать законные и мирные митинги на площадях городов. Я обращаюсь к сотрудникам милиции, армии и другим силовикам. Не исполняйте преступных приказов. Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить Республике Беларусь и своему народу. Мы, люди будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа", - заявила Тихановская.