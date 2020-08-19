Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Романа Головченко главой правительства, сообщает "БелТА". Назначены также все министры.

Таким образом, прежний состав правительства не изменился. Согласно белорусскому законодательству, правительство должно слагать свои полномочия перед вновь избранным президентом, после чего должен быть сформирован новый состав правительства.

Свои посты сохранили все министры, включая критиковавшегося протестующими министра внутренних дел Юрия Караева. Он выступал с заявлениями, опровергающими факты жестокости силовиков по отношению к предполагаемым участникам протестов. 16 августа министр заявил, что огнестрельное оружие не применялось при подавлении протестов.

Тогда же он сказал в интервью Tut.by, что ядро митингующих в цепочках протеста финансируется из-за рубежа. "Парням платят 30 рублей (около 12,2 долларов), девушкам - 60, - добавил Караев. - Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием". Активных протестующих министр назвал "отморозками" и пригрозил, что на "беспредел" тоже может ответить "беспределом".

"Ребята отказываются, чтобы их показывали слабыми, избитыми и начали мстить. Только "твари" могут угрожать женам и детям милиционеров. Это беспредел. На это я тоже могу ответить беспределом. В эти дни я сдерживаю свой личный состав", - заверил глава МВД.

По его словам, "к любой революции примазываются сотни наркоманов, люмпенов, уголовников и прочая нечисть". "Есть нормальные люди, и большинство честных, справедливых людей, может быть, добросовестно заблуждаются. И я ничего против них не имею", - добавил Караев и тут же стал критиковать даже таких, по его словам, искренних протестующих.

"Тут девахи стояли с надписями: "Я не наркоманка, я - юрист", "Я не уголовница, я - экономист". Какую экономику спасла она, эта "экономистка", когда призывают на обнищание страны тех, кто зарабатывает ей деньги: трудяги в полях и трудяги на заводах, которые всех нас кормят?", - заявил глава МВД.

Он также отметил, что не собирается подавать в отставку. "Я уже сказал, что сожалею об избитых и беру на себя ответственность. <...> Я должен уйти в отставку? <...> Я должен застрелиться?", - сказал Караев, отвечая на подобные призывы со стороны оппозиции.

По словам министра, своей отставкой он лишь "принесет очень большую радость" оппозиционерам, "деморализовав личный состав" МВД. "И тогда развалится все", - заключил Караев.

Действующий состав правительства был сформирован 4 июня 2020 года.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно заявлению Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов, получив больше 80% голосов. Оппозиция обвинила чиновников в фальсификации результатов голосования. В итоге в стране начались массовые протесты.

Для подавления уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести и о них ничего не известно. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а около двух тысяч задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).