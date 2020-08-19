Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил ряд поручений по итогам заседания Совета безопасности, в котором приняли участие и руководители регионов.

Государственному пограничному комитету поручено усилить охрану государственной границы по всему периметру "в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков".

По словам Лукашенко, эти деньги идут на оплату некоторым участникам протестов, "которые хотят заработать - с цветочками постоять, еще что-то сделать", передает госагентство БелТА.

Министерству обороны рекомендовано уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. "Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения", - сказал Лукашенко.

По его словам, некие силы намерены дестабилизировать обстановку в гродненском направлении "еще больше, чем в Минске". Отметим, что власти Гродно пошли навстречу протестующим: разрешили митинги на центральных площадях, выделили телеэфир на местном канале, пообещали расселдовать случаи применения насилия к протестующим, а местная милиция публично извинилась. Гродно стал первым крупным городом Белоруссии, власти которого пошли на такие уступки.

Министерству внутренних дел Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске, заявив, что подавляющее большинство белорусов привыкли жить в спокойной стране. "И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил Лукашенко. Он также потребовал защитить рабочие коллективы от "шельмования" и угроз. "Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите", - добавил президент. Комитету государственной безопасности поручено выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, а также вскрывать каналы финансирования беспорядков.

Также Лукашенко поручил довести до руководителей западных государств официальную информацию о ситуации в стране. "Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский, - сказал Александр Лукашенко. - И предупредить их - не стесняться - об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается".

Средствам массовой информации Лукашенко поручил "разъяснять", что программа оппозиции ведет к уничтожению Белоруссии как суверенного и независимого государства, а также к столкновению с РФ. "Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации", - заявил президент.

Правительству страны он поручил обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, а также оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса. "Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. <...> Хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно", - заявил Лукашенко, предложив сосредоточиться на решении повседневных задач.