Норвегия решила объявить персоной нон грата и выслать из страны российского дипломата из-за шпионского скандала. Об этом сообщает NRK со ссылкой на МИД королевства.

Имя высылаемого министерство не назвало, уточнив только, что он работает в торговом отделе посольства. "Он совершил действия, несовместимые с ролью и статусом дипломата", - заявили в норвежском МИД.

По данным NRK, речь идет о дипломате Александре Стекольщикове. Российское посольство проинформировали о высылке дипломата во вторник днем, у него есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Посольство России в Норвегии подтвердило задержание заместителя торгового представителя и завило протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата. "Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела", - заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве добавили, что компания DNV GL, сотрудником которой является арестованный норвежский гражданин, "имеет многолетний опыт сотрудничества с российским фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты", и такая кооперация "никогда не вызывала вопросов у норвежской стороны".

В передаче секретных данных России заподозрили 50-летнего жителя Осло, его зовут Харшарн Сингх Татгар. Уроженца Индии задержали во время встречи с россиянином в пиццерии в Осло. Ему вменяются ст. 123 и 124 УК Норвегии, которые касаются разглашения гостайны, пишет "Новая газета". Он признался, что передавал информацию за деньги, однако свою вину отрицает. В понедельник Татгара заключили под стражу сроком на один месяц.

Татгар поселился в Норвегии после того, как в 1997 году получил докторскую степень в области технологий вторичной переработки. С мая 2012 года он работает в компании DNV GL (раньше - Det Norske Veritas), у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности. Компания занимается сертификацией в области энергетики и судостроения. Она заявила, что речь может идти о передаче данных, связанных с оборонной инфраструктурой. Upstream DNV уточнила, что сотрудник работал над совместным отраслевым проектом 3D-печати в нефтегазовом подразделении и доступа к секретной информации у него не было.

Во время Холодной войны из Норвегии были высланы около 50 советских дипломатов. Самые крупные дипломатические скандалы произошли в 1977 и 1984 годах.

После распада СССР Норвегия также неоднократно высылала российских дипломатов. В конце 1992 года был выслан третий секретарь посольства России в Осло Виктор Федик, который, по данным норвежских спецслужб, был офицером ГРУ. Его выслали после попытки завербовать норвежца для сбора информации об иностранных студентах в Норвегии.

В марте 1998 года были высланы сразу пять российских дипломатов. Они, по версии Осло, пытались завербовать норвежских политиков в качестве информаторов российской разведки.

26 марта 2018 года Норвегия выслала еще одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией, расследовавшей химатаку в Солсбери. Там с использованием боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", разработанного в СССР и РФ, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.