Совет Безопасности ООН

UN Photo/Eskinder Debebe Пресс-секретарь созданного мятежниками Национального комитета спасения народа (НКСН) Исмаэль Ваге выступил на военной базе в Кати (близ столицы Бамако)

Maliactu.net / YouTube

Совет Безопасности ООН обратился к военным мятежникам в Мали с призывом немедленно освободить арестованных официальных лиц и вернуться в казармы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совбеза по итогам экстренной встречи по ситуации в Мали.

"Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность последними событиями в Мали, - отмечается в документе. - Они резко осудили заговор, который произошел 18 августа в малийском городе Кати и привел к аресту мятежниками президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства".

Совет Безопасности призвал мятежников "немедленно отпустить задержанных официальных лиц, не нанося им никакого вреда, и самим вернуться в их войсковые части". "Члены Совета также подчеркнули необходимость срочного восстановления в стране правового и конституционного порядка", - указано в заявлении.

Военные, захватившие власть в Мали, заявили в среду, что не заинтересованы в удержании власти в своих руках. Они пообещали провести политическую реформу и обеспечить проведение честных выборов.

В телеобращении к соотечественникам представители армии сказали, что "заинтересованы не в получении власти, а в здоровье страны", и потому вынуждены были вмешаться в ситуацию из-за растущего "хаоса, анархии и небезопасности". Они пообещали "дать Мали сильные институты власти, способные более качественно управлять нашей повседневной жизнью и восстановить доверие между правителями и народом", передает "Интерфакс".

По словам военных, государственный переворот осуществлен бескровно. "В результате случившихся событий ни один человек не погиб. И это вопреки некоторым утверждениям о том, что якобы были убиты четверо и 10 получили ранения", - сказал в среду вечером пресс-секретарь созданного мятежниками Национального комитета спасения народа (НКСН) Исмаэль Ваге, выступая на военной базе в Кати (близ столицы Бамако). Его речь транслировалась на информационном портале Malijet.

В своем заявлении Ваге особо приветствовал "решимость малийского народа, его приверженность демократии". "Да здравствует Национальный комитет спасения народа! Да здравствует суверенная, демократическая страна! Да здравствует Мали!", - отметил пресс-секретарь НКСН.

Наблюдатели обратили внимание на то, что Ваге в своем выступлении не упомянул президента и членов его правительства, которые находятся под арестом со вторника. Их немедленного освобождения вторые сутки подряд требуют международные и региональные организации, передает ТАСС.

НКСН призывает граждан вернуться к повседневным делам. "Призываем население заняться своими делами, возобновить деятельность в нормальном режиме", - сказал Исмаэль Ваге. Кроме того, комитет предложил чиновникам выйти на работу в четверг, 20 августа.

Военные заверили граждан Мали, что "приняты все меры для защиты людей и имущества, а также рабочих мест". НКСН призвал "немедленно прекратить акты вандализма и уничтожение общественных зданий". По словам Ваге, "будут приняты все меры в строгом соответствии с военной дисциплиной в отношении любого человека в униформе, уличенного в акте вымогательства".

Африканский союз приостановил членство Мали

Африканский союз (АС) принял в среду решение приостановить членство Мали в ответ на предпринятый военными этой страны мятеж. Об этом сообщается в Twitter Совета по вопросам мира и безопасности АС.

"АС приостанавливает членство Мали до восстановления конституционного порядка", - отметила организация.

Кроме того, Афросоюз потребовал "освобождения президента Ибрагима Бубакара Кейты, премьер-министра и других членов правительства, принудительно удерживаемых армией".

В специальном заявлении президент ЮАР Сирил Рамапоса, который сейчас занимает пост председателя АС, призвал к мобилизации международного сообщества в целях восстановления в Мали гражданского правления.

"Мы призываем африканских лидеров и все международное сообщество осудить и отвергнуть неконституционную смену военными правительства и помочь народу Мали вернуться к гражданскому и демократическому правлению", - подчеркнул Рамапоса.

Ведущая региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступило в среду с заявлением, в котором назвало мятежников путчистами и закрыло границы с Мали с тем, чтобы остановить экономическое взаимодействие с ней до восстановления конституционного порядка. Решено также провести 20 августа экстренный саммит ЭКОВАС для обсуждения развития событий в Мали и дальнейших действий ее стран-соседей.

Страны "Группы пяти" зоны африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад), которые участвуют в совместной борьбе с международным терроризмом в этой части Африки, также потребовали немедленного и безоговорочного освобождения арестованного мятежными военными президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта.

Напомним, 18 августа в Мали произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, вслед за этим Кейту официально объявил о своей отставке.

Захватившие власть в стране военные со своей стороны объявили о формировании Национального комитета спасения народа, закрытии границ Мали и введении со среды комендантского часа. С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейту и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.