В военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа

TUT.BY 12 августа МВД Белоруссии сообщало, что в Бресте на сотрудников милиции якобы напала группа "агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках"

МВД Беларуси / YouTube

В военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа, сообщает Tut.by со ссылкой на родственников мужчины. По данным собственных источников издания, Шутов был переведен из Бреста в Минск в бессознательном состоянии со следующим заключением: "Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб - размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание".

Со слов очевидцев, с которыми общались родственники погибшего, Шутов не участвовал в драках и не конфликтовал. Очевидцы считают, что выстрел мог быть сделан с крыши здания. Родные не могли найти мужчину двое суток. Затем выяснилось, что он сначала был доставлен в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправлен в военный госпиталь в Минске.

Старшая дочь, посетив отца в больнице, рассказывала, что у него тяжелые и обширные повреждения мозга. Шутову сделали несколько операций, но пулю не вытащили. Врачи объясняли, что рентген ее не видит, и предполагали, что она резиновая. Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находился без сознания.

12 августа МВД Белоруссии сообщало, что в Бресте на сотрудников милиции якобы напала группа "агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках". "Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - проинформировало ведомство. Имелся ли в виду Шутов, неизвестно. При этом в первоначальной версии сообщения говорилось об огнестрельном оружии, впоследствии заметку отредактировали. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что при разгоне протестов огнестрельное оружие не применялось.

По данным газеты "Вечерний Брест", в вечер протестов в городе вместе с Шутовым был байкер Александр Кордюков, который позже был задержан и сейчас находится в СИЗО. По его словам, в момент, когда приехал ОМОН, они с Геннадием находились возле здания администрации Московского района Бреста и слышали, как двое мужчин в гражданской одежде сообщают кому-то по рации, куда направилась основная группа протестующих. Никаких насильственных действий в отношении ОМОНа Шутов и Кордюков не совершали.

Издание цитирует обращение мотосообщества Бреста к очевидцам событий. По мнению байкеров, в толпе протестующих были так называемые тихари в гражданском, и преступление совершили именно они. "Между тем, люди, которые наблюдали за случившимся из окон домов и даже снимали на видео, утверждали, что никаких предупредительных выстрелов они не слышали, выстрел был один, которым, судя по всему, и был ранен Шутов", - говорится в обращении.

Геннадий Шутов - третий известный на сегодняшний день погибший в результате протестов. 10 августа в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский, у которого, по официальной версии, в руках якобы случайно сработало взрывное устройство, предназначавшееся силовикам. Фото и видео с места гибели мужчины, а также характер полученных им травм говорят против этой версии. Предположительно, он был убит выстрелом со стороны спецназа. Согласно заключению врачей, Тарайковский умер от обильной кровопотери вследствие открытого ранения грудной клетки. Повреждений, которые должны были быть при срабатывании взрывного устройства в руках, у него не было.

12 августа в больнице умер 25-летний житель Гомеля Александр Вихор, задержанный тремя днями ранее. По словам родственников, в тот вечер он не участвовал в протестах, а ехал к своей девушке. После задержания ему внезапно стало плохо, но медпомощь ему не оказали, хотя он просил о ней и, по свидетельствам других задержанных, явно в ней нуждался.

Кроме того, 18 августа МВД Белоруссии сообщило о гибели в ДТП 19-летнего юноши, которого ведомство назвало "участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни". На основании чего сделан такой вывод, не уточняется. В ночь на 16 августа его насмерть сбила машина, причем, по данным МВД, молодой человек сам вышел на проезжую часть и якобы отказывался перейти на тротуар. По данным СМИ, погибшего звали Артем Поруков, его родственники сомневаются в озвученной МВД версии гибели и считают, что он мог попасть под машину, убегая от кого-то.