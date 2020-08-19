Силовики с утра 19 августа заблокировали вход в Национальный академический театр имени Янки Купалы в Минске, директор которого лишился поста после поддержки протестующих. Входы в здание перекрыты, милиция не пускает актеров и сотрудников, подавших заявление на увольнение

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube Экс-директор театра Павел Латушко рассказал агентству Sputnik Беларусь, что представители правоохранительных органов взяли под контроль вход и выход из театра. По его словам, туда допускаются сотрудники, которые не писали заявления на увольнение, а также лица, обеспечивающие функционирование здания

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube

Силовики с утра 19 августа заблокировали вход в Национальный академический театр имени Янки Купалы в Минске, директор которого лишился поста после поддержки протестующих. Входы в здание перекрыты, милиция не пускает актеров и сотрудников, подавших заявление на увольнение. Объявление на дверях гласит, что в театре санитарный день, 19 и 20 августа объявлены выходными днями.

"Сегодня в 9 часов утра технический персонал пришел на работу, и увидели, что двери просто заперты, висит объявление, что 19 и 20 августа - выходные дни в связи с проведением санитарно-эпидемиологической обработки всех помещений театра", - рассказали собравшиеся у театра работники TUT.BY. По их словам, ни о какой обработке их никто не предупреждал.

При этом в здании действительно замечены люди в защитных костюмах, они вскрыли все кабинеты и гримерки. В 11:07 из здания театра вышли четыре работника в защитных костюмах, но вход в театр по-прежнему закрыт. "Наша Нива" сообщает, что в театре конфискуют документы. Люди в погонах пресекают попытки попасть в здание и без объяснения причины выталкивают сотрудников за дверь.

По словам сотрудников, есть устное распоряжение министра культуры никого не увольнять. Исполняющий обязанности директора театра замминистра культуры Валерий Громада отказывается подписывать заявления на увольнение сотрудников и настаивает, что с каждым надо поговорить лично, пишет The Village Беларусь.

Экс-директор театра Павел Латушко рассказал агентству Sputnik Беларусь, что представители правоохранительных органов взяли под контроль вход и выход из театра. По его словам, туда допускаются сотрудники, которые не писали заявления на увольнение, а также лица, обеспечивающие функционирование здания.

На вопрос, есть ли в театре кто-то из руководства, представители охраны ответили, что есть, но никто к прессе так и не спустился. Известно, что несколько актеров тоже пытались попасть в театр со служебного входа, но их не пустили.

Накануне сотрудники Купаловского театра в Минске устроили акцию протеста против увольнения Павла Латушко из-за выражения симпатий к участникам мирных протестов. люди собрались возле здания перед встречей с министром культуры Белоруссии Юрием Бондарем и встретили его криками "Позор!". В ходе собрания глава Минкультуры заявил, что намерен обсудить работу театра в будущем сезоне и призвал не политизировать ситуацию, но не ответил на вопрос участников труппы о причинах увольнения директора.

Актеры подали Бондарю заявления об увольнении и потребовали от министерства в течение дня решить вопрос о восстановлении Латушко в должности. Бондарь в ответ на это заявил, что Латушко уволили на законных основаниях, а у театра будет новый руководитель, назначенный Минкультуры.

Павел Латушко с 2009 по 2012 годы возглавлял Минкультуры республики. Руководителем Купаловского театра его назначили в 2019 году. Днем 13 августа коллектив театра потребовал прекратить насилие в отношении протестующих, провести пересчет голосов на выборах президента и объявила о забастовке. На следующий день после обращения в поддержку протестующих выступил и Латушко.

"Я горжусь тем, что есть белорусы, которые хотят правды, хотят жить иначе. Это важно, потому что эти традиции заложены еще нашим песняром Купалой. Давайте вспомним его стихи, слова. Он мечтал про независимую мирную Беларусь. Для всех нас, купаловцев, это действительно важно", - заявил Латушко на митинге 14 августа. Вскоре после этого директора вызвали в Минкультуры.

Два дня спустя Латушко подписал открытое обращение к белорусам, в частности к армии, авторы которого призвали к отставке и возбуждению дел против тех, кто отдавал приказы об избиении людей. 17 августа пресс-служба театра объявила о досрочном прекращении трудового договора с Латушко. После этого актеры совместно со старшим режиссером Николаем Пинигиным записали видеообращение, в котором заявили о своей готовности защищать Латушко и любого другого сотрудника. Протестующих поддержал руководитель театра "Современник", актер Константин Райкин, назвавший увольнение Латушко "бедой".

"Всей душой, целиком и полностью поддерживаю вас в вашем протесте против вопиющей несправедливости, жестокости и беззакония. Театр призван объединять людей на основе духовности, совести и гуманности. Театр исповедует любовь и милосердие. <...> Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов. Крайне важно, что в этом острейшем спектакле жизни вы выступаете в роли порядочных и смелых людей", - заявил Райкин.