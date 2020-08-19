Лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты страны Светлана Тихановская опубликовала на Youtube обращение к Европейскому совету, в котором объяснила причины создание Национального координационного совета Белоруссии

Стоп-кадр видео Страна для жизни / YouTube Тихановская заявила, что выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными, а победивший на них, согласно официальным результатам, Александр Лукашенко "потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты страны Светлана Тихановская опубликовала на Youtube обращение к Европейскому совету, в котором объяснила причины создание Национального координационного совета Белоруссии. Тихановская заявила, что выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными, а победивший на них, согласно официальным результатам, Александр Лукашенко "потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира".

"С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси", - заявила Тихановская, призвав все страны уважать принципы международного права, суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа.

Как рассчитывают в штабе, Координационный совет оппозиции должен стать "единым представительным органом белорусского общества", который призван обеспечить трансфер власти в интересах нации. Первое его заседание пройдет до конца дня, на нем определится структура совета, принципы его работы и будут сформулированы требования к власти. В свою очередь, Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой государственного переворота и пригрозил членам совета "адекватными мерами".

По его мнению, протестующие в стране пытаются "убаюкать власть" и ввести, по его выражению, "ползучий" запрет русского языка и уголовную ответственность за оскорбление белорусского языка, предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов. Еще одним пунктом оппозиционной программы является восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому экзархату Московского патриархата, что грозит межконфессиональной борьбой по образцу украинской. Кроме того, белорусский лидер сообщил, что программа оппозиционного штаба на период до 2030 года якобы предусматривает выход страны из Союзного государства с Россией и ОДКБ и вступление в перспективе в Евросоюз и НАТО.

"В Украине "демократию" установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", - заявил Лукашенко. Белорусская оппозиция отвергает утверждения о том, что якобы нацелена на отказ от партнерства с Россией, и расценивает заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана.