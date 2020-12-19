Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около 3500 долларов) за то, что позировал для селфи на пляже с прохожей без маски, сообщает Reuters. В стране действуют строгие правила ношения масок во всех общественных местах, их нарушение грозит наказанием вплоть до тюремного заключения.

Вызвавшее резонанс селфи появилось в соцсетях в начале декабря. Пиньера объяснил, что гулял один по пляжу возле своего дома. Его узнала женщина и попросила сфотографироваться вместе. На фото они стоят близко друг к другу. Правила разрешают находиться на пляже без маски при соблюдении социальной дистанции. Пиньера уже извинился за инцидент.

В Twitter регионального подразделения минздрава Вальпараисо говорится, что президент сам подал жалобу на себя. В Чили с начала пандемии зарегистрировано зарегистрировано более 581 тыс. случаев коронавируса и свыше 16 тысяч смертей.