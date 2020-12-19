В Лондоне, на востоке и юго-востоке Англии с 20 декабря до четвертого уровня усиливаются ограничения по коронавирусу, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

gemphoto / DepositPhotos Джонсон объяснил, что во многих частях юго-восточной Англии распространяется новый вариант коронавируса, о котором было объявлено в начале этой недели. В этих регионах растет число госпитализаций

Фото: Boris Johnson / Twitter.com

В Лондоне, на востоке и юго-востоке Англии с 20 декабря до четвертого уровня усиливаются ограничения по коронавирусу, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Жители указанных регионов не должны покидать дома без крайней необходимости, магазины (кроме продуктовых и аптек) и спортзалы закрываются, передает ВВС.

Въезжать в районы, где объявлен четвертый уровень ограничений, и выезжать из них запрещается. Также жителям регионов с 4-м уровнем запрещено ночевать вне дома. С жителями других домохозяйств можно встречаться лишь вне помещений. Предписывается по возможности перейти на удаленную работу.

Ограничения будут действовать две недели. Таким образом, при четвертом уровне ограничений встречать Рождество можно будет только в узком семейном кругу. Ранее власти Великобритании, напротив, рассматривали возможность смягчить ограничения с 23 по 27 декабря. В регионах, где введены 1-3 уровни ограничений, правило, разрешающее собираться тремя семьями, будет действовать только в Рождество.

Джонсон объяснил, что во многих частях юго-восточной Англии распространяется новый вариант коронавируса, о котором было объявлено в начале этой недели. В этих регионах растет число госпитализаций. По словам премьера, нет никаких доказательств того, что эта разновидность вируса вызывает более тяжелое течение болезни или более высокую смертность, но, по предварительным данным, она может быть на 70% более заразной.

Главный врач Англии профессора Крис Уитти сообщил, что данные о новом варианте вируса переданы во Всемирную организацию здравоохранения и продолжают анализироваться. Джонсон отметил, что в стране идет вакцинация, и выразил уверенность, что к Пасхе ситуация для значительной части населения изменится. Главный научный советник Великобритании сэр Патрик Валланс не исключил, что новая разновидность коронавируса может проявиться и в других странах, так как вирусы постоянно мутируют.

За минувшие сутки в Великобритании выявили более 27 тысяч новы случаев коронавируса, общее число заболевших превышает 2 миллиона человек. Скончались за все время пандемии более 67 тысяч человек.