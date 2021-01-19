США отключили телефонные линии в генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Consulate General of Russia in New York / Facebook

Американская сторона отключила связь в генконсульстве России в Нью-Йорке, сообщили в российской дипмиссии.

"С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии в Twitter.

Причиной такой ситуации американская сторона называет некие технические сложности. "Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом", - поясняют сотрудники российского генконсульства.

Из-за этой ситуации у граждан РФ и других стран возникают затруднения, передает ИА Regnum.

Как отмечает российская дипмиссия, "в этой связи просьба по интересующим вас вопросам обращаться по электронной почте". В генконсульстве уточнили, что необходимые адреса "можно найти сайте" newyork.mid.ru.

Впрочем, сам сайт в настоящий момент не функционирует, так как "находится на техническом обслуживании". "Его полноценное фунционирование будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте (орфография сохранена).