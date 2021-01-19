Дональд Трамп

Trump White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп, полномочия которого истекают 20 января, подписал указ об отмене с 26 января ограничений на въезд в страну из Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенской зоны. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

"Неограниченный въезд в США лиц, которые находились в государствах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, более не нанесет ущерба интересам США. В связи с этим постановляю, что исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 26 января", - говорится в сообщении. Прибывающие в США иностранцы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

При этом ограничения для граждан Китая и Ирана сохранятся, так как эти страны отказывались сотрудничать с США по вопросам здравоохранения и своевременно не делились информацией о распространении коронавируса, отметил глава администрации Соединенных Штатов. Ограничения на въезд в страну были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.

Трамп подписал указ за два дня до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Официальный представитель команды Байдена Джен Псаки заявила в Twitter, что новый глава Белого дома не позволит снять ограничения на въезд.

"Мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы еще больше уменьшить распространение COVID-19", - заявила она. По ее словам, в условиях усугубления ситуации с пандемией и появления новых штаммов вируса снимать ограничения на международные путешествия не следует.