Митч Макконнелл

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr

Лидер сенатского большинства, республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп несет ответственность за беспорядки в Конгрессе, произошедшие 6 января.

"В прошлый раз, когда Сенат собрался, мы только что отвоевали Капитолий у жестоких преступников, которые пытались остановить выполнение Конгрессом своей обязанности, - приводит CNN слова сенатора. - Толпу кормили ложью. Толпу спровоцировал президент и другие имеющие власть люди".

По данным американских СМИ, под "ложью" парламентарий имел в виду заявления Трампа и представителей его команды о том, что на выборах президента США были массовые нарушения, а результаты голосования были сфальсифицированы.

CNN отмечает, что в течение всего президентского срока Макконнелл почти всегда поддерживал Трампа, однако после событий 6 января он отмежевался от своего влиятельного однопартийца. Макконелл выступил за утверждение в Сенате результатов выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден. Сенатор с 36-летним стажем также решительно осудил беспорядки в Капитолии.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны. Когда страсти в Капитолии улеглись, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена, передает "Интерфакс".

По факту беспорядков возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил действующего президента от Республиканской партии Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу, а Палата представителей проголосовала за импичмент.

Теперь документы об импичменте поступят в Сенат на голосование. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер выступил за то, чтобы осудить Трампа и лишить его права занимать президентский пост.

"Мы должны создать прецедент, что самое тяжкое преступление, когда-либо совершенное президентом, будет наказано самым суровым средством правовой защиты, предусмотренным Конституцией - импичментом и осуждением этой палатой, а также отстранением от должности (президента) в будущем", - сказал Шумер.