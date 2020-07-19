Иранский суд на фоне общественной кампании против казни согласился отправить на пересмотр смертный приговор для трех человек, участвовавших в беспорядках в ноябре 2019 года

andriano_cz / DepositPhotos Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов страны. По официальным данным, во время протестных акций в Иране в ноябре 2019 года погибли 230 человек

Фото: Fars News Agency / Twitter

Иранский суд на фоне общественной кампании против казни согласился отправить на пересмотр смертный приговор для трех человек, участвовавших в беспорядках в ноябре 2019 год, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление адвокатов обвиняемых, текст которого приводит в воскресенье агентство ISNA.

"Мы надеемся на изменение первоначального вердикта, и в соответствии со статьей 474 подали запрос председателю Верховного суда. К счастью, этот запрос был принят, и дело передано на повторное рассмотрение в одно из подразделений Верховного суда", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что "в настоящее время исполнение смертного приговора в отношении подзащитных приостановлено до вынесения окончательного вердикта по этому делу".

14 июля официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили объявил, что три человека, участвовавших в беспорядках в ноябре 2019 года, были приговорены к смертной казни в Иране. По его словам, "этот приговор после подачи апелляции обвиняемыми и их адвокатами был утвержден Верховным судом".

После этого в социальных сетях среди иранских пользователей стартовала кампания "не надо казнить". В течение нескольких дней несколько миллионов пользователей разместили соответствующие записи на свои страницах в знак протеста против приговора.

15 ноября 2019 года в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около 0,2 доллара) за литр, что фактически означало трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией.

Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов страны. По официальным данным, во время протестных акций в Иране в ноябре 2019 года погибли 230 человек.