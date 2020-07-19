Дональд Трамп

Фото: The White House / flickr.com CNN отмечает, что это решение последовало после митинга Трампа в Талсе (штат Оклахома). Тогда представители департамента здравоохранения Оклахомы заявили, что из-за митинга произошел всплеск новых случаев COVID-19

Фото: Donald J. Trump / twitter.com

Президент США Дональд Трамп объявил, что из-за пандемии коронавируса будет проводить телефонные предвыборные митинги вместо традиционных, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

"Пока это не будет решено, нам будет сложно проводить эти большие массовые митинги, так что я провожу телефонные митинги, и мы будем называть их митингами Трампа, но будем делать это по телефону", - сказал он своим избирателям из штата Висконсин.

Одно такое мероприятие президент США уже провел пятницу. Его Трамп назвал "первым в истории теле-ралли". На протяжении 23 минут Трамп обсуждал различные темы, в том числе ответил на критику своего вероятного соперника от Демократической партии на предстоящих выборах Джо Байдена по поводу реакции американской администрации на пандемию.

Трамп заявил сторонникам в ходе мероприятия, что США очень хорошо справляются с коронавирусом, но, пока вакцина и лекарство от COVID-19 не разработаны, "будет очень сложно проводить массовые митинги". Мероприятия в новом формате он предложил называть "митингами Трампа".

CNN отмечает, что это решение последовало после митинга Трампа в Талсе (штат Оклахома). Тогда представители департамента здравоохранения Оклахомы заявили, что из-за митинга произошел всплеск новых случаев COVID-19.

Кроме того, на мероприятие пришло гораздо меньше сторонников президента, чем ожидалось, что стало неприятным сюрпризом для президента, известного своей любовью к личным встречам с избирателями. На фоне пандемии коронавируса он стал объектом критики, так как на паре таких мероприятий люди не соблюдали рекомендованную дистанцию и почти никто не носил маски.

Республиканская партия США приняла решение ограничить на фоне второй вспышки коронавируса численность участников съезда в Джексонвилле, штат Флорида, где Трамп должен формально дать согласие на выдвижение своей кандидатуры в президенты.

Кандидат от Демократической партии на предстоящих президентских выборах бывший вице-президент Джо Байден ранее тоже отказался от проведения предвыборных митингов.

Неделю назад Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске. Он надел ее во время посещения госпиталя, в котором лечатся том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий.