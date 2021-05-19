Соединенные Штаты ввели санкции в отношении бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши по подозрению в коррупции

World Economic Forum on Flickr / Wikipedia Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена

State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain / Flickr

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши по подозрению в коррупции. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Санкции также распространяются на родственников албанского политика. "Я объявляю о включении [в санкционный список] бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши в связи с его участием в масштабной коррупции. На посту премьер-министра он был вовлечен в коррупционные действия, например, в присвоение государственных средств, вмешательство в общественные процессы, включая использование своей власти для получения выгоды для себя и обогащения своих политических союзников и членов семьи", - отмечается в тексте.

По утверждению госсекретаря, включение Бериши в санкционный список подтверждает "приверженность США поддержке политических реформ, имеющих ключевое значение для албанских демократических институтов", передает ТАСС.

Экс-президенту и членам его семьи (жене Лири, сыну Шкельзену и дочери Аргите) запрещается въезд на территорию США.

Сали Бериша в юности изучал медицину в Университете Тираны , который окончил в 1967 году. В 1970-е годы Бериша получил признание как ведущий исследователь в области кардиологии в Албании и стал профессором кардиологии в Университете Тираны. В 1978 году он получил стипендию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО ) на девять месяцев повышения квалификации в Париже.

В интервью газете "Лига албанских писателей", опубликованном также в международной прессе, Бериша потребовал разрушить препятствия на пути к свободе мысли и слова, предоставить албанцам право свободно перемещаться по стране и за рубежом. На собрании интеллектуалов страны в августе 1990 года, созванном президентом Рамизом Алия , Бериша призвал Албанскую партию труда отменить третью статью коммунистической конституции, которая провозглашала гегемонию этой партии. Он также призвал соблюдать права человека, разработать новую демократическую конституцию и удалить все памятники Иосифу Сталину в стране.

В декабре 1990 года Бериша в первый же день присоединился к серии студенческих демонстраций, которые вынудили правительство одобрить создание многопартийной системы. Бериша стал лидером Демократической партии Албании, первой и крупнейшей из новых оппозиционных партий.

В 1992 году Сали Бериша стал первым свободно избранным главой государства и первым некоммунистическим главой Албании за 53 года. В Албании была проведена приватизация и ряд реформ, после чего экономическая ситуация в стране кардинально улучшилась.

В 1997 году после обвинений в финансовых махинациях Бериша ушел в отставку. Но уже в 1998 году сторонники Демократической партии в ходе беспорядков захватили здание парламента и здание государственного телевидения и радио Албании. Власти охарактеризовали эти действия как государственный переворот, но обвинения Берише не предъявлялись.

В 2005 году Сали Бериша возглавил коалицию из пяти правоцентристских партий на парламентских выборах. В итоге его сторонники и союзники получили большинство в парламенте (74 из 140 кресел). Сам Сали Бериша стал премьер-министром Албании.

21 января 2011 года в Тиране на фоне политического кризиса начались столкновения протестующих с полицией. Правоохранительные органы применили сначала слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, а затем и огнестрельное оружие. Демонстранты забрасывали полицейских камнями, бутылками, палками и зажигательными бомбами.

В ходе столкновений погибли три человека, еще 55 были ранены. Все жертвы были застрелены полицией из малокалиберного оружия. Один человек был убит, когда демонстранты пытались штурмовать дом правительства, сообщало DW.

В 2013 году после поражения его партии на парламентских выборах Сали Бериша ушел с поста лидера Демократической партии, но остался в парламенте.