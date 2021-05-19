ВСЕ ФОТО Еврокомиссия подтвердила информацию о том, что государства - члены ЕС достигли соглашения о разрешении въезда туристов, полностью вакцинированных одобренными в союзе вакцинами

Pixabay.com Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая

Pixabay.com В начале мая Европейская комиссия сообщила, что считает возможным разрешить въезд тем, кто завершил процедуру вакцинации одобренными в ЕС препаратами или препаратами, которые одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения

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Еврокомиссия подтвердила информацию о том, что государства - члены ЕС достигли соглашения о разрешении въезда туристов, полностью вакцинированных одобренными в союзе вакцинами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и источники в ЕС.

"Послы стран ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов на территорию Евросоюза из третьих стран", - сказал представитель Еврокомиссии, отметив при этом, что речь на данном этапе идет о вакцинах, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). По его словам, теперь Совет ЕС должен одобрить эту рекомендацию, которая, тем не менее, не носит обязательный характер.

Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая. DW со ссылкой на агентство dpa сообщает, что в ЕС можно будет въезжать вне зависимости от того, какие вакцины были введены прибывающим. На настоящий момент в страны ЕС можно въезжать только из семи стран с хорошей эпидемиологической ситуацией.

Страны ЕС обсуждают идею введения сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.

Вместе с тем до сих пор нет ясности, для чего и в каких ситуациях будут использоваться данные документы. Нет окончательной договоренности и о том, будут ли в "зеленый пропуск" включаться только данные о прививках вакцинами, одобренными в ЕС, или государства получат право по своему усмотрению добавлять вакцины, одобренные их национальными регуляторами, но еще не сертифицированные институтами Евросоюза.

В начале мая Европейская комиссия сообщила, что считает возможным разрешить въезд тем, кто завершил процедуру вакцинации одобренными в ЕС препаратами или препаратами, которые одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сейчас к таким вакцинам относятся разработки AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, их применение одобрил как европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, EMA), так и ВОЗ.

Российская вакцина "Спутник V" пока не получила одобрения ни ВОЗ, ни Евросоюза. Документы в европейский регулятор Россия направила еще в конце января. В апреле министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что переговоры с ВОЗ пока не завершены. По его словам, в начале марта европейский регулятор также начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. 27 апреля глава российского Минздрава сообщил, что первый этап инспекции препарата завершен.