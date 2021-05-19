Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Выступая перед Конгрессом 19 мая, представитель Госдепа США заявил, что Nord Stream 2 AG вовлечен в деятельность, которая согласно законодательству США, должна быть наказуема с помощью санкций. Но администрация Байдена решила отказаться от этих санкций из соображений национальной безопасности, отмечает агентство.

В сообщении не указывается, есть ли в отчете Конгресса другие предложения по возможным санкциям против "Северного потока 2".

18 мая издание Axios со ссылкой на два информированных источника написало, что администрация США отложит введение санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига.

Источники также сообщили, что в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Однако администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока 2", передает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в среду журналистам, что у Кремля нет никаких официальных подтверждений об отсрочке санкций против Nord Stream 2 AG.

В соответствии с действующими законами администрация США в мае 2021 года должна представить Конгрессу очередной отчет о мерах против "Северного потока 2". Эти отчеты следует направлять в Конгресс каждые три месяца.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ряд стран Евросоюза и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину, на экономику которой значительно влияет газовый транзит.

Строительство "Северного потока 2" было остановлено в декабре 2-19 года после включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. Из-за введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы по проекту.

После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию "в разумные сроки". Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.