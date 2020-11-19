Пьяный российский турист избил супругу и устроил дебош на борту самолета Петербург-Анталия, сообщили "Интерфаксу" в полиции аэропорта.

Отмечается, что один из пассажиров приземлившегося рейса, по предварительным данным, "переборщил с алкоголем". На фоне этого у него случился конфликт с женой. "Мужчина выпил еще и набросился на жену с кулаками", - добавили в полиции.

Затем он попытался напасть на других пассажиров, которые решили разнять супругов. Мужчину в итоге обезвредили бортпроводники. А командир авиалайнера сообщил об инциденте полиции.

После приземления самолета подозреваемого задержали. Он находится в отделении полиции аэропорта.