Великобритания рекордно увеличит оборонные расходы ради безопасности в киберсфере и космосе

Pixabay.com По словам главы британского правительства, дополнительные инвестиции в оборонный сектор позволят сделать Великобританию "глобальным лидером в киберпространстве и космосе"

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В ближайшие четыре года Великобритания увеличит оборонные расходы на рекордные 16,5 млрд фунтов стерлингов, сообщила канцелярия правительства. Кроме того, в стране будут созданы национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и "космическое командование".

"Это наш шанс положить конец эпохе отставания, преобразовать наши ВС, укрепить наше глобальное влияние, объединить и повысить уровень нашей страны, внедрить новые технологии и защитить наш народ и образ жизни", - говорится в заявлении премьер-министра Бориса Джонсона (цитата по BBC).

По словам главы британского правительства, дополнительные инвестиции в оборонный сектор позволят сделать Великобританию "глобальным лидером в киберпространстве и космосе". "Международная ситуация более опасна и более конкурентна, чем когда-либо со времен холодной войны, и Британия должна быть верна своей истории и соответствовать своим союзникам. Чтобы добиться этого, нам необходимо повсеместно расширить наши возможности", - сказал Джонсон.

По оценкам правительства, с учетом новых инвестиций общая сумма финансирования оборонного сектора в предстоящие четыре года возрастет на 24,1 млрд фунтов (32 млрд долларов) по сравнению с расходами, запланированными в предыдущем бюджете, а ежегодно в стране будут создаваться 10 тыс. новых рабочих мест. При этом расходы на военные исследования и разработки вырастут на рекордные 1,5 млрд фунтов - до 5,8 млрд ($7,6 млрд). Власти страны также намерены продолжить инвестирование в боевые авиационные системы.

"Это взятое на себя обязательство позволит правительству инвестировать в передовые технологии, позиционируя Великобританию в качестве глобального лидера в таких сферах, как кибернетика и космос, устранить слабые места в нашем оборонном вооружении, которые нельзя допустить", - отметили в канцелярии премьера.

Как говорится в коммюнике, премьер-министр также объявит о создании нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий и нового космического командования, способного запустить первую британскую ракету в 2022 году.

Как подчеркивают на Даунинг-стрит, нынешнее объявление о масштабных инвестициях станет первым итогом начатой в феврале этого года подготовки Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. Тогда, вскоре после выхода страны из состава ЕС, Джонсон пообещал, что в документе речь будет идти о сильнейшем пересмотре внешнеполитической стратегии королевства со времен холодной войны.

В проведении обзора были задействованы основные министерства, в том числе МИД, Минобороны, Минфин, МВД, министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, министерство по вопросам международного развития, а его итоги планировалось представить в ноябре. Об остальных решениях, принятых по итогам проведенного обзора, должно быть объявлено до конца года.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что вооруженные силы страны пользуются устаревшим оборудованием по сравнению с их общемировыми противниками. "И когда это происходит, время истекает, и вам необходимо модернизировать свои силы", - добавил он.

Накануне Уоллес заявил, что враги Великобритании "стремятся превратить космос в оружие". "В последние годы все больше стран использовали противоспутниковое оружие. Ранее в этом году вместе с руководителем космических операций США мы обозначили агрессию России в космосе", - сказал журналистам министр.

О необходимости сдерживания России в космосе Бен Уоллес заявил в июле этого года. По его словам, противодействие РФ в космическом пространстве должно стать одним из главных направлений внешней политики Великобритании. Ранее об испытаниях Россией противоспутникового оружия в космосе заявило Космическое командование США.