Юристы, работающие на президента США Дональда Трампа и его предвыборный штаб, пришли к выводу, что нарушения, допущенные, по их мнению, демократами на президентских выборах, были хорошо организованы и кем-то координировались. Об этом заявил в четверг личный адвокат главы государства Руди Джулиани

Donald J Trump / YouTube Адвокат Трампа подчеркнул, что если добиться подсчета только бюллетеней, которые совершенно точно были поданы без нарушений, действующий президент будет объявлен победителем в целом ряде штатов, в которых, по состоянию на четверг, побеждает кандидат в президенты от демократов Джо Байден

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Юристы, работающие на президента США Дональда Трампа и его предвыборный штаб, пришли к выводу, что нарушения, допущенные, по их мнению, демократами на президентских выборах, были хорошо организованы и кем-то координировались. Об этом заявил в четверг личный адвокат главы государства Руди Джулиани.

"Мы видим, как одна и та же схема реализовывалась в ряде штатов. И это делалось в соответствии с планом, который централизованно координировался", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне. Его слова приводит "Интерфакс".

По данным юристов, основные нарушения при обработке бюллетеней происходили в крупных городах, подконтрольных демократам. "Речь идет о городах, которые исторически считаются коррумпированными", - пояснил Джулиани. В качестве примеров он привел Детройт, Филадельфию.

Руди Джулиани рассказал, что, согласно поступившим юристам Трампа данным, в ряде штатов сторонники демократов не приняли меры, которые бы гарантировали, что один и тот же человек не проголосует дважды. В некоторых случаях в штатах при подсчете голосов корректировалась дата отправки по почте бюллетеней для голосования. Было и так, что организаторы выборов специально не проверяли документы людей, пришедших голосовать, утверждают юристы президента-республиканца.

Джулиани утверждает, что в Пенсильвании один человек смог проголосовать 30 раз. Однако пока неясно, стоит ли доверять этой информации.

По словам Руди Джулиани, проводимый в настоящее время в ряде штатов пересчет бюллетеней ничего не даст, потому что все конверты, в которых были бюллетени, уничтожены. А именно на конвертах следовало бы искать улики, которые помогли бы выяснить, были ли нарушения.

"Все это наверняка было заранее спланировано, - подытожил адвокат. - Дональд Трамп выиграл выборы, а не Байден. Байден лидирует, потому что получил незаконные бюллетени...Дайте нам эту возможность, и мы докажем это в суде".

Джулиани подчеркнул, что цель его команды - "обойти железный занавес цензуры" и донести до американского народа правду о выборах. "Они отобрали право голосовать, они уничтожили право голоса. В этом состоял замысел. Только дурак не видит этого", - сказал он.

По утверждению адвоката Трампа, к масштабным фальсификациям на президентских выборах якобы причастны не только члены Демократической партии США, но также миллиардер и филантроп Джордж Сорос и Фонд Клинтона.

Как отмечает The Sun, в процессе произнесения своей речи Джулиани так сильно потел, что по его лицу даже потекла краска для волос.

Адвокат Трампа подчеркнул, что если добиться подсчета только бюллетеней, которые совершенно точно были поданы без нарушений, действующий президент будет объявлен победителем в целом ряде штатов, в которых, по состоянию на четверг, побеждает кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

На карте, на фоне которой выступил Джулиани, обозначены штаты, заинтересовавшие юристов Трампа. Это Джорджия, Пенсильвания, Висконсин, Невада, Аризона и Мичиган. Еще в нескольких штатах юристы Трампа также получили информацию о серьезных нарушениях.