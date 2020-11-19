КГБ Белоруссии внес создателя и бывшего главреда телеграм-канала Nexta в список террористов

Bestalex / wikimedia.org Путило и Протасевичу вменяется ч. 3 ст. 130 УК - возбуждение через их телеграм-каналы социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности к представителям власти и силовикам

NEXTA / Telegram

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) внес основателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и бывшего главного редактора этих ресурсов Романа Протасевича в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, сообщает Tut.by со ссылкой на обновленный список.

Путило и Протасевич - единственные граждане Белоруссии в этом перечне, состоящем из 726 фамилий, отмечает Sputnik Беларусь. Остальные - террористы из международных списков. Власти республики обвиняют блогеров в организации массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 293 и 342 УК РБ).

Путило и Протасевичу также вменяется ч. 3 ст. 130 УК - возбуждение через их телеграм-каналы социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности к представителям власти и силовикам. В октябре суд признал каналы Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими. МВД Белоруссии пригрозило административной ответственностью за опубликование или репост материалов с этих ресурсов.

По версии следствия, в телеграм-каналах Nexta Live и Nexta зафиксированы "неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения".

Путило и Протасевич объявлены в межгосударственный розыск, оба они живут в Польше. 16 ноября белорусский МИД потребовал от Варшавы в "кратчайшие сроки" выдать блогеров, выразив озабоченность их "продолжающейся преступной деятельностью". В пресс-службе Национальной прокуратуры Польши вечером 18 ноября заявили ТАСС, что ведомство не получало от белорусской стороны документов в той форме, которая позволяла бы работать с ними в соответствии с законодательством.